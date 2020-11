A legjobb tiramisu receptek: epres tiramisu recept és tiramisu torta recept egyszerűen

Finom tiramisu receptek: epres tiramisu recept mascarponeval és tiramisu torta recept egyszerűen. Mutatjuk azt is, mi a tiramisu jelentése és hogyan készül a tiramisu tojás nélkül!

A tiramisu az örökös, megunhatatlan desszertek egyik nagykövete: akármikor, akármilyen alkalomra készítjük, garantáltan elfogy az utolsó szeletig! Cikkünkben leírjuk, hogyan készül a hagyományos tiramisu recept mascarponeval, illetve hogyan készül az epres tiramisu és a mennyei tiramisu torta. Bármelyiket választod a három közül, nyert ügyed van!

Mi a tiramisu jelentése?

A tiramisu egy olasz eredetű desszert, a szó jelentése: "dobj fel", ami a tiramisu két koffeintartartalmú összetevőjére, a kakaóra és a kávéra utal. Az eredeti desszert babapiskóta, feketekávé, mascarpone, tojássárgája, kakaópor és cukor felhasználásával készül, ám sokan tojásfehérjével készítik és egy kis rummal, rumaromával is megbolondítják. Az eredeti tiramisu recept egy nagyon lágy, krémes süteményt eredményez, ám a tiramisu torta recept különlegessége az, hogy az édesség egyben marad, szeletelhető állagot kap. A tiramisu elkészítése leginkább hűvös/hideg időben javallott, ugyanis a sütemény krémje egy kis nyers tojást is tartalmaz - ám ezt is meg tudjuk kerülni, ha a tiramisu recept tojás nélkül készül. Aggodalomra semmi ok, megmutatjuk hogyan kell!



Eredeti tiramisu Eredeti tiramisu

1. Tiramisu recept

A tiramisu hozzávalói

400 g babapiskóta

700 g mascarpone sajt

4 db tojás

200 g kristálycukor

6 ek cukrozatlan kakaópor

0,5 dl feketekávé

2 ek rum vagy rumaroma

1 cs só

A tiramisu recept elkészítése

1. Válasszuk szét a tojássárgáját és a tojásfehérjét óvatosan! A tojássárgáját gőz fölött keverjük habosra a cukorral, majd adjuk hozzá a mascarpone sajtot és keverjük alaposan össze.

Válasszuk szét a tojássárgáját és a tojásfehérjét óvatosan! A tojássárgáját gőz fölött keverjük habosra a cukorral, majd adjuk hozzá a mascarpone sajtot és keverjük alaposan össze. 2. A tojásfehérjét egy kevés cukorral és egy csipet sóval verjük fel félekényre, majd egy keverőlapát segítségével könnyedén forgassuk a tiramisu krémjébe.

A tojásfehérjét egy kevés cukorral és egy csipet sóval verjük fel félekényre, majd egy keverőlapát segítségével könnyedén forgassuk a tiramisu krémjébe. 3. Főzzük le a feketekávét, öntsük egy mélyebb edénybe, majd kezdjük el a tiramisu rétegezését egy jénai tálba a következő módon: a kávéba mártott babapiskótákból legyen az első réteg, ezen kenjünk el egy adag mascarponés krémet, majd ismételjük a mozzanatot addig, míg az alapanyagok el nem fogynak (a tál alakjától, méretétől függően 2-3 réteg jön ki).

Főzzük le a feketekávét, öntsük egy mélyebb edénybe, majd kezdjük el a tiramisu rétegezését egy jénai tálba a következő módon: a kávéba mártott babapiskótákból legyen az első réteg, ezen kenjünk el egy adag mascarponés krémet, majd ismételjük a mozzanatot addig, míg az alapanyagok el nem fogynak (a tál alakjától, méretétől függően 2-3 réteg jön ki). 4. A tiramisu tetején szépen simítsuk el a krémet. Tegyük be a hűtőbe egy éjszakára, hogy a babapiskótának legyen ideje megpuhulni és az ízek kellemesen összeérjenek.

A tiramisu tetején szépen simítsuk el a krémet. Tegyük be a hűtőbe egy éjszakára, hogy a babapiskótának legyen ideje megpuhulni és az ízek kellemesen összeérjenek. 5. Tálalás előtt szitáljunk cukrozatlan kakaóport a tiramisu tetejére!



Epres tiramisu Epres tiramisu

2. Epres tiramisu recept tojás nélkül

Az epres tiramisu recept az eredeti tiramisu könnyed, tavaszias változata, amit szinte kötelező elkészítenünk az eperszezonban! Még egy érv az epres tiramisu mellett: elkészülhet tojás nélkül is, így az allergiásoknak sem kell visszavonulót fújniuk, ha ez a desszert kerül az asztalra tavasszal!

Az epres tiramisu hozzávalói

400 g babapiskóta

500 g eper

500 g mascarpone sajt

1 dl tej

1 ek citromlé

3 ek porcukor

3 cs vaníliás cukor

1 cs zselatinfix

Az epres tiramisu recept elkészítése

1. Mossuk meg az epret és válasszuk ketté: a szebbeket szeleteljük fel egyformán és tegyük félre, a kevésbé esztétikus darabokat pedig villa vagy botmixer segítségével pürésítsük a kevés tejjel és a citromlével.

Mossuk meg az epret és válasszuk ketté: a szebbeket szeleteljük fel egyformán és tegyük félre, a kevésbé esztétikus darabokat pedig villa vagy botmixer segítségével pürésítsük a kevés tejjel és a citromlével. 2. A mascarponét keverjük össze a vaníliás cukorral és egy ek porcukorral; a maradék porcukrot a habtejszín keményre veréséhez használjuk fel. Adjuk hozzá a habtejszínhez a mascarponés keveréket és a zselatinfixet is!

A mascarponét keverjük össze a vaníliás cukorral és egy ek porcukorral; a maradék porcukrot a habtejszín keményre veréséhez használjuk fel. Adjuk hozzá a habtejszínhez a mascarponés keveréket és a zselatinfixet is! 3. A babapiskótát ennél a tiramisu receptnél nem kávéba mártogatjuk, hanem bőségesen megforgatjuk az epres pürében. Rétegeljük a babapiskótát az eperszeletekkel és a krémmel, míg a hozzávalók el nem fogynak!

A babapiskótát ennél a tiramisu receptnél nem kávéba mártogatjuk, hanem bőségesen megforgatjuk az epres pürében. Rétegeljük a babapiskótát az eperszeletekkel és a krémmel, míg a hozzávalók el nem fogynak! 4. Simítsuk el az epres tiramisu tetején a krémet! Dekoráljuk további eperszeletekkel vagy habtejszínnel! Egy éjszakára tegyük be a hűtőbe!



Tiramisu torta Tiramisu torta

3. Tiramisu torta recept

A tiramisu torta esetében egy kicsit "csalunk", hiszen nem babapiskótából, hanem saját készítésű, egyszerű vizes piskótából készítjük el. Ezt a változtatást muszáj eszközölnünk, hogy a torta szeletelhető legyen. Ez a recept sem tartalmaz nyers tojást!

A tiramisu torta hozzávalói

A tiramisu torta alapjához

200 g kristálycukor

200 g liszt

4 db tojás

1 cs sütőpor

1 ek vaníliaaroma

5 ek víz

A tiramisu torta piskótájának locsolásához

2 dl feketekávé

1 ek kristálycukor

2 ek rum vagy rumaroma

A tiramisu torta krémjéhez

500 g mascarpone sajt

2 dl habtejszín

A tiramisu torta tetejére

cukrozatlan kakaópor

A tiramisu torta recept elkészítése

1. A tiramisu torta piskótájának elkészítésével kezdjük, ami egy sima vizes piskóta. Keverjük össze a lisztet a sütőporral. Válasszuk ketté a tojás sárgáját és fehérjét, a fehérjéből verjünk kemény habot.

A tiramisu torta piskótájának elkészítésével kezdjük, ami egy sima vizes piskóta. Keverjük össze a lisztet a sütőporral. Válasszuk ketté a tojás sárgáját és fehérjét, a fehérjéből verjünk kemény habot. 2. A tojás sárgáját cukorral és egy kevés vízzel keverjük habosra, majd adjuk hozzá a vaníliát, végül apránként keverjük simára a liszttel!

A tojás sárgáját cukorral és egy kevés vízzel keverjük habosra, majd adjuk hozzá a vaníliát, végül apránként keverjük simára a liszttel! 3. A piskóta tésztájához egy keverőlapát segítségével forgassuk hozzá a tojásfehérjét óvatosan, hogy ne törjük össze a habot. Öntsük kerek (32 cm-es), sütőpapírral kibélelt tortaformába, majd 180°-ra előmelegített sütőben süssük készre 30 perc alatt.

A piskóta tésztájához egy keverőlapát segítségével forgassuk hozzá a tojásfehérjét óvatosan, hogy ne törjük össze a habot. Öntsük kerek (32 cm-es), sütőpapírral kibélelt tortaformába, majd 180°-ra előmelegített sütőben süssük készre 30 perc alatt. 4. Sütés közben a sütő ajtaját ne nyitogassuk, mert a piskóta összeeshet! 30 percnél végezzünk tűpróbát! Ha kész, vegyük ki, hagyjuk teljesen kihűlni.

Sütés közben a sütő ajtaját ne nyitogassuk, mert a piskóta összeeshet! 30 percnél végezzünk tűpróbát! Ha kész, vegyük ki, hagyjuk teljesen kihűlni. 5. Verjük habosra a mascarponét robotgéppel. A habtejszínt külön tányérban verjük keményre 2-3 ek porcukorral, végül forgassuk össze őket alaposan!

Verjük habosra a mascarponét robotgéppel. A habtejszínt külön tányérban verjük keményre 2-3 ek porcukorral, végül forgassuk össze őket alaposan! 6. Főzzük le a kávét, adjunk hozzá cukrot és rumot / rumaromát.

Főzzük le a kávét, adjunk hozzá cukrot és rumot / rumaromát. 7. Középen vágjuk ketté a piskótát, mindkét részét locsoljuk meg a rumos kávéval! A krémet osszuk két egyforma részre: az egyik részt a piskóták közé, a másikat a tiramisu torta tetejére, oldalára kenjük!

Középen vágjuk ketté a piskótát, mindkét részét locsoljuk meg a rumos kávéval! A krémet osszuk két egyforma részre: az egyik részt a piskóták közé, a másikat a tiramisu torta tetejére, oldalára kenjük! 8. A tiramisu torta kerüljön néhány órára a hűtőbe. Tálalás előtt szitáljunk rá cukrozatlan kakaóport bőségesen!

Címlapkép: Getty Images