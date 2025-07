A belvárosba költöznél? Ezeknek a számoknak nem fogsz örülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár az ingatlanpiacon sok minden változik, a budapesti belvárosi albérletpiac 2025 első felében is megőrizte lendületét. A kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot, így a bérbeadók jó pozícióban vannak – különösen, ha igényes, jól felszerelt lakást kínálnak. Az albérlők köre rendkívül sokszínű: diákok, párok, külföldiek és családok is versengenek a belvárosi négyzetméterekért. A bérleti díjak folyamatosan emelkednek, és a prémium lakásokért egyre többen hajlandók mélyebben a zsebükbe nyúlni.

Trendek jönnek, mennek, de van, ami állandó, így például a budapesti belvárosi bérlakáspiac 2025 első felében továbbra is kiemelkedően aktív volt. Az albérletek iránti kereslet folyamatosan meghaladja a kínálatot – mondja Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője. A bérlők köre rendkívül sokszínű: egyedülállók, fiatal párok, egyetemisták, külföldiek, de egyre több vidékről felköltöző család is megjelenik a piacon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A belvárosban jelenleg minden célcsoport képviselteti magát, ennek köszönhető, hogy a kereslet gyakorlatilag minden kerületben túlszárnyalja a kínálatot. A bérbeadóknak tehát most jó esélyük van gyors és jövedelmező kiadásra – különösen, ha igényes, jól felszerelt lakást kínálnak – hangsúlyozza Ben Ezra Orran. Mennyibe kerül egy belvárosi albérlet 2025 tavaszán? Egy egyszobás vagy másfél szobás lakás bérleti díja a belvárosban jellemzően 130–150 ezer forintnál kezdődik – ennél olcsóbb ingatlan ritkaságnak számít.

Két hálószobás lakásokért már 200–250 ezer forinttól kell számolni.

Az igényes, felújított, bútorozott lakások – amelyek egyre keresettebbek – gyakran a piaci árak duplájába kerülnek.

A 3–4 hálószobás lakások bérleti díja 400–800 ezer forint között mozog. Kik keresnek most bérlakást a belvárosban? Diákok és egyetemisták: főként a VII., VIII. és IX. kerületben keresnek, közlekedés és ár-érték arány szempontjából.

Fiatal párok, egyedülállók: gyakran a VI. és XIII. kerületet preferálják a jó lokáció és modern lakások miatt.

Külföldi munkavállalók és digitális nomádok: jellemzően prémium, teljesen felszerelt lakásokat keresnek az V., VI. kerületben.

Családok: elsősorban nagyobb lakásokat keresnek, jellemzően hosszabb távra, és stabil bérleti feltételekkel. Keresleti trendek 1–2 év távlatából Az elmúlt években az albérletpiac fokozatosan visszaépült a járványidőszak után, és 2024 végétől már ismét tartós emelkedést mutat. Az árak éves szinten 5–10%-kal nőttek, különösen a minőségi kínálat iránti kereslet erősödése miatt. Egyre több bérlő helyezi előtérbe az ingatlan minőségét – nemcsak lokáció, hanem felszereltség és energiahatékonyság szempontjából is. Az igényes lakásokra hajlandók a piaci átlagnál jóval többet is fizetni Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) – teszi hozzá Ben Ezra Orran. A bérbeadók kilátásai A stabil kereslet és az emelkedő bérleti díjak miatt 2025 tavaszán a bérbeadók helyzete kedvező. Az ingatlan gyors kiadása reális, ha az megfelelő állapotú, jó lokációban található, és korrekt módon van árazva. A rövid távú lakáskiadás szabályozásai egyelőre nem okoznak jelentős elmozdulást a hosszú távú piacon, de a prémium szegmensben érezhetően nagyobb a verseny – véli a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

