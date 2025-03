Magyar otthontulajok tízezrei rettegnek ettől: még fizetnének is, csak múljon el végre

A magyar vásárlók 85 százaléka hajlandó lenne többet fizetni egy modern, biztonságos ivóvíz- és lefolyórendszerrel rendelkező otthonért, derül ki egy friss kutatásból. A válaszadók 59 százaléka a vízkártól félti leginkább az otthonát – nem véletlenül, hiszen legalább minden harmadik magyar életét nehezítette már meg csőtörés vagy csapadék okozta kár. A vízkárok az ingatlanpiacon is éreztetik hatásukat: a szakértő szerint az ingatlanárak szakadatlan emelkedése a vevők jelentős részét alaposabbá és körültekintőbbé tette, a régi, korszerűtlen vízvezetékrendszer pedig ma már egyértelműen értékcsökkentő tényező.

A Wavin kutatása szerint a legtöbb magyar (59%) a vízkártól, például a csőtörés, szivárgás vagy felhőszakadás okozta károktól, míg minden ötödik válaszadó (22%) a szerkezeti kártól, például a repedésektől vagy a tetőszerkezet beszakadásától félti leginkább az otthonát.2

A vízkár helyreállítása gyakran jelentős kiadást jelent, és a munkálatok akár hónapokig is elhúzódhatnak. Az ivóvízmegoldások és csapadékkezelés terén piacvezető Wavin felmérése szerint, ha a vízkár bekövetkezik, az minden második esetben több tízezer forintra rúg, sőt, a válaszadók 20 százaléka még ennél is mélyebben kénytelen a zsebébe nyúlni, hogy kifizesse a több százezres, vagy akár milliós javítási költséget.

A tavaszi, nyár eleji időszak különösen veszélyes, hiszen a gyakori esőzések és záporok fokozzák az árvízkockázatot, különösen a rossz vízelvezetéssel rendelkező területeken. Pedig esővíz szikkasztó és -tározó blokkokkal helytakarékosan és gazdaságosan foghatjuk fel az csapadékvizet, amit így később locsolásra is fel lehet használni

– magyarázza Bakos Gergely, a Wavin esővíz projekteket támogató tervezőmérnöke.

Csőtörés előtt „köpönyeg"

A Wavin kutatása szerint a magyarok 67 százaléka kiemelten fontosnak tartja a szakszerűen beszerelt, jó állapotban lévő vízvezetékeket jövőbeli otthona kiválasztásakor, míg 18 százalékuk az esővíz elleni védelemre is figyelmet fordít. Ez az előrelátás később bőven megértülhet, hiszen egy építkezés költségeinek jellemzően mindössze 1 százalékát teszik ki a vízcsövek, így a magas minőségű, szakszerűen beszerelt vízvezetékek nem növelik jelentősen a kiadásokat.

Az esővíz okozta kár megelőzésére telepített szikkasztó-tározó blokkok segítségével pedig nem csak az otthonunkat védhetjük, hiszen egy 100 négyzetmétes tetőn 10 percnyi esőzés alatt akár 2 köbméter értékes csapadékvizet is összegyűjthetünk. Ez a vízmennyiség egy 250 négyzetméteres kert egyszeri öntözésére elegendő.

Az se baj, ha többe kerül

Az épületek legnagyobb természetes “ellensége” a kívülről vagy belülről érkező víz, egy elhanyagolt vízvezetékrendszer pedig jelenlegi vagy akár jövőbeli otthonunk értékét is befolyásolhatja. A Wavin felmérése szerint a magyarok túlnyomó többsége, 85 százaléka, hajlandó lenne többet fizetni egy olyan ingatlanért, amely modern és biztonságos ivóvíz- illetve lefolyórendszerrel rendelkezik – minden negyedik válaszadó akár nagyobb árkülönbség esetén is.

Az ingatlanárak szakadatlan emelkedése a vevők jelentős részét alaposabbá és körültekintőbbé tette. Sokan építési, műszaki és jogi szempontból is törekednek feltárni, jellemzően szakemberek bevonásával, a vásárolni kívánt ingatlan állapotát, ennek részeként pedig górcső alá veszik a villany- és vízvezetékeket, illetve lefolyórendszereket is. A régi, korszerűtlen vízvezetékrendszer egyértelműen értékcsökkentő tényező. A laikus vásárlók számára a lényeges műszaki tudnivalók, így a vízvezetékek állapota sokszor nem feltétlenül láthatók, tudhatók. Ezért a jelenlegi energetikai tanúsítványon és villamos biztonsági felülvizsgálaton kívül hasznos lenne itthon is bevezetni a közművek állapotát is dokumentáló ún. ingatlan műszaki felülvizsgálatot, mint az ingatlan-adásvétel kötelező kellékét

– magyarázza Magyari Éva ingatlanszakértő.