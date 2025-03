Reagált a Vízközművek a vádakra: rágalom, hogy a hazai csapvíz nem megbízható

A Magyar Víziközmű Szövetség az alábbiakban reagál a sajtóban ma megjelent - csapvízzel kapcsolatos felháborító hírekre: ezúton szeretnénk újra megnyugtatni Magyarország lakosságát és a sajtó munkatársait is, hogy hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható.

A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy tagszervezeteit hatékonyan képviselje minden olyan jellegű témában, amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.

A Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a mai napon megjelent rémhírt keltő közleményeket felháborítónak tartja és a hazai víziközmű szolgáltatók nevében kikéri azt, hogy ihatatlan vagy undorító lenne a csapvíz! Mérésekkel alátámasztott és megerősített tény, hogy a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

Szeretnénk kiemelni, hogy hazánkban a víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig - a szolgáltatói láncon keresztül - folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet és amint bármi problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni! Ide tartozik szorosan az a tény is, hogy a Hatóság is folyamatosan kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is; tehát nem véletlenül emlegetjük hazánkban a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként a csapvizet. Az ágazatban több, mint 20.000 ember dolgozik azon, hogy mindenhol megoldott legyen a kiváló minőségű csapvízzel való ellátás és a szennyvíz szakszerű elvezetése és tisztítása.