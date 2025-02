Súlyos lakáskatasztrófa érik Magyarországon: nincs tovább, erre ráfázhatnak a családok

Sürgetővé vált egy határozottabb és összehangoltabb uniós válasz az egyre súlyosbodó európai lakhatási válságra. Jelenleg a szabadon elkölthető jövedelmünk mintegy 40 százalékát költjük lakhatásra és minden kutatás azt mutatja, hogy bizony nagyon nehéz lesz az életünk, ha ezek meghaladják ezt a szintet. Épp ezért szorgalmazta a Régiók Európai Bizottsága (CoR) februári plenáris ülésén a szociális és megfizethető lakhatásba történő beruházások jelentős növelését. Az eseményre a Pénzcentrum is meghívást kapott, ahol hangsúlyozták, hogy a válság kezeléséhez a többéves pénzügyi kereten és más uniós alapokon keresztüli finanszírozásra van szükség.

Súlyos lakhatási válsággal néz szembe Európa: a városi lakosok több mint 10,6 százaléka és a vidéki lakosok mintegy 6,2 százaléka küzd túlzott lakhatási költségekkel. De a probléma itt nem áll meg. Az elmúlt 15 évben a lakhatási költségek jelentősen emelkedtek: a bérleti díjak 15 százalékkal, míg az ingatlanárak 50 százalékkal nőttek. Az emberek ezzel párhuzamosan egyre nagyobb arányban költik jövedelmüket lakhatásra: sokan már a szabadon elkölthető keresetük 40 százalékát is erre fordítják. Ráadásul ha ez az arány meghaladja a határértéket, a kutatások szerint az súlyos anyagi nehézségekhez vezethet.

Megfizethető lakhatásra van szükség

A plenáris ülés vitáján világossá vált, hogy a lakhatási válság következményeivel minden ország küzd és ez a helyzet egyre inkább elfogadhatatlan és sürgős beavatkozást igényel. A megfogalmazott cél egy olyan rendszer kialakítása, amely biztosítja a normális, tisztességes és fenntartható lakhatást mindenki számára. A döntéshozók azt is tudják, hogy évtizedekbe telhet, mire megfelelő intézkedésekkel biztosítani lehet a stabil és elérhető lakhatást az emberek számára. A probléma megoldásához sürgős fellépésre, valamint a szociális és megfizethető lakhatásba történő beruházások jelentős – a becslések szerint évente 270 milliárd euró összegű – növelésére van szükség.

A megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés a polgárok első számú prioritása Európa minden szegletében. A válság azonban különböző formákban jelentkezik, és nem létezik mindenre egyforma megoldás. A lakhatás kérdését kiemelt prioritásként kezelem, ezért hoztunk létre saját bizottságot a téma kezelésére. Jelenleg több mint 21 milliárd eurót különítettünk el a lakhatás támogatására, hogy valódi változást érjünk el. Már léteznek programok, amelyek például az állami támogatási szabályok lazítását célozzák, ha azok túlságosan megnehezítik a megfizethető lakhatás biztosítását. Fontos azonban, hogy mindezt átgondoltan és inkluzív módon tegyük. A 2025-ös év ezért a konzultáció éve lesz. Meghallgatjuk a nemzeti és helyi szintű szereplőket, hogy pontosan megértsük a lakhatási válság okait. Emellett ifjúsági párbeszédet is indítunk, mert a fiatalok véleménye kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Nem titok, hogy komoly kihívásokkal állunk szemben. Nem lesz egyszerű, de elkötelezettek vagyunk a megoldás keresése iránt. A kereslet jóval nagyobb a megfizethető lakások iránt, mint a kínálat, ezért új finanszírozási forrásokat kell bevonnunk, beleértve a magánszektort is. Tarthatatlan, hogy sok embernek választania kell a fűtés és az élelmiszervásárlás között – ez fenntarthatatlan. Éppen ezért szeretnénk csökkenteni a számlákat, támogatni az épületek renoválását, és mérsékelni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezzel nemcsak olcsóbbá tesszük a fűtést, hanem munkahelyeket is teremtünk, miközben az otthonok is élhetőbbé válnak

– hangsúlyozta a plenáris ülésen Dan Jørgensen energia- és lakásügyi biztos, a téma előadója.

Szerinte a rövid távú lakáskiadás, például az Airbnb, kettős kihívást jelent. Egyrészt fantasztikus lehetőség a turizmus és a vendéglátás számára, másrészt komoly problémákat generál, mert kiszoríthatja az átlagembereket azokból a lakásokból, amelyeket nem otthonként használnak.

Ahogy arra a biztos rámutatott, az Európai Bizottság teljes gőzzel dolgozik azon, hogy megtalálja a tagállamok, a városok és a vidéki területek támogatásának legjobb módjait, és európai szinten hozzáadott értéket teremtsen, ahol szükséges. Az elkövetkező év során a megfizethető lakhatás európai tervének kidolgozása során minden kulcsfontosságú érdekelt féllel szeretnének együttműködni. Intenzívebbé válik a munka az Európai Beruházási Bankkal és másokkal is, hogy az elkövetkező hónapokban elindulhasson az úgynevezett Megfizethető és Fenntartható Lakhatás páneurópai beruházási terv.

Legyen prioritás a lakhatás kérdése

A vita során a Régiók Európai Bizottsága tagjai hangsúlyozták azt is, hogy a lakhatási válsággal összefüggő kihívás hatékony kezeléséhez elengedhetetlen lesz a megfelelő finanszírozás biztosítása a többéves pénzügyi kereten és más uniós mechanizmusokon keresztül. Ahogy fogalmaztak, a lakhatásnak stratégiai prioritássá kell válnia a következő többéves pénzügyi keretben, célzott finanszírozási forrásokkal, hitelekkel, valamint köz- és magánberuházások kombinációjával.

Garantálni a bérlők és bérbeadók biztonságát, amihez több normatív eszköz és szabály szükséges.

A lakhatás ugyanis nem csak szociális kihívás, hanem alapvető környezeti és gazdasági probléma, ami a rezilienciát is veszélyezteti. A statisztikák szerint kiemelten gyorsan emelkedtek a lakásárak a Közép-Kelet európai régióban, ami visszaveti a családtervezést, így demográfiai hátrányokkal is jár. A vitán felvetették az innovatív megoldások szükségességét, például a felgyorsított építési engedélyek és az áfa csökkentésének kérdését a renováció és az építkezés területén.

A lakhatás alapvető emberi jog, nem pedig haszonszerzési célú árucikk. Tekintve, hogy Unió-szerte több mint 1,2 millió ember él hajléktalanságban vagy szorul éjszakai menedékhelyekre, tagadhatatlan, hogy sürgősen cselekedni kell. Az Európai Unió ezt egyedül azonban nem tudja elérni; a városoknak és régióknak kezdettől fogva szerves partnerséget kell vállalniuk. A válság tényleges kezelése érdekében az uniónak ki kell bővítenie a megfizethető lakhatás fogalommeghatározását, és elő kell mozdítania az állami beruházásokat, különösen az állami támogatási politikák reformja révén

– emelte ki Tüttő Kata elnök, akit a Régiók Európai Bizottsága 2025–2030-as mandátumidőszakának kezdetén szavaztak meg, amellyel Tüttő Kata lesz a következő két és fél évben az Európai Unió régióinak és városainak fő szószólója.

Megfizethető lakhatás uniós szintű megközelítésének főbb pontjai:

Az EU-nak javaslatot kell tennie egy átfogó, uniós szintű lakhatási stratégiára.

Ennek tükröződnie kell a lakhatással kapcsolatos állami támogatások reformjában.

A 2012-es általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat felülvizsgálatára van szükség.

Közberuházásokra van szükség a lakhatás javítása érdekében.

További finanszírozási forrásokat kell bevonni a lakhatási válság kezelésére.

Biztosítani kell a méltányos lakhatáshoz való hozzáférést az egész EU-ban.

Támogatni kell az új szociális és megfizethető lakások építését.

Energiahatékonysági felújításokat kell végrehajtani uniós finanszírozási eszközökből.

A meglévő kohéziós alapok átprogramozása elkerülhetetlen, de nem elégséges.

További uniós finanszírozásra és forrásokra van szükség a kibővített lakhatási prioritások támogatására.

A helyi és regionális önkormányzatok döntő szerepet játszanak a megfizethető és fenntartható lakhatáshoz való hozzáférés biztosításában. A szakemberek emlékeztettek: mivel a helyi és regionális önkormányzatok felelősek a várostervezésért, a földhasználatért, az építési szabályozásért és az alapvető közszolgáltatásokért, így élen járnak a lakhatási válság kezelésében. A helyi és regionális önkormányzatok bevonása ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy a lakhatási projekteket beépítsék a tágabb városfejlesztési stratégiákba, beleértve az állami infrastruktúrát is.

A Régiók Európai Bizottsága az ülésen újból megerősítette az „aktív szubszidiaritás” megközelítésének fontosságát, amely azt biztosítja, hogy az uniós szintű intézkedések kiegészítsék és támogassák a nemzeti, regionális és helyi erőfeszítéseket, ahelyett, hogy egyfajta egyenmegoldást írnának elő. A bizottság jelenleg egy saját kezdeményezésű véleményen dolgozik, amelyet beépít a megfizethető lakhatásra vonatkozó jövőbeli uniós terv formájáról és hatályáról szóló intézményközi vitákba, aminek elfogadására a tervek szerint a május 14–15-i plenáris ülésen kerülhet sor.

Az Európai Bizottság a jelenlegi mandátumidőszakra vonatkozó politikai iránymutatásában bejelentette, hogy a valamennyi tagállamot érintő lakhatási válságra válaszul előterjeszti az első megfizethető lakhatásra vonatkozó uniós tervet. A jövőbeli európai megfizethető lakhatási terv várhatóan több kulcsfontosságú pillérből fog állni, többek között a szociális lakhatásra vonatkozó, jelenlegi állami támogatási keret felülvizsgálatából, a kohéziós politika keretében a lakhatásba való beruházási potenciál jelentős növeléséből, valamint az együttműködésben létrehozandó páneurópai lakásberuházási platformból.