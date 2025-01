Nem sokáig örülhetünk a napsütésnek: nagy fordulat jön az időjárásban a jövő héten

A jövő hét elején még sok napsütés várható, majd szerdától jellemzően borult, párás, ködös időre kell készülni, számottevő csapadék nem valószínű - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből

Hétfőn a Dunántúlon erősebben felhős időszakok és területek egyaránt lesznek, másutt viszont kevesebb felhő ígérkezik, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható.

Kedden hajnalban pára- és ködfoltok lehetnek, majd napközben derült, napos idő várható csapadék nélkül. Estétől észak felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet reggel többnyire mínusz 8 és mínusz 4 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Kora délutánra mínusz 1 és plusz 3 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán észak felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A középső országrészben napközben előfordulhatnak nagyobb szakadozások a felhőzetben és a nap is kisüthet. Elszórtan várható hószállingózás, kisebb havazás, amelyet nyugaton havas eső, eső válthat. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, azonban az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül, a hegyekben erős lökések is lehetnek. A minimum általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön reggelre helyenként köd képződhet, napközben pedig általában erősen felhős vagy borult, párás idő várható. Csapadék nem valószínű, inkább csak jelentéktelen szitálás, hószállingózás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken lesz a leghidegebb, de északnyugaton, nyugaton fagymentes lehet az éjszaka. A csúcsérték 0 és 6 fok között változik, a tartósabban ködös, borult részeken lesz a hidegebb.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pénteken borult, párás, ködös idő valószínű zúzmarával, de kisebb eséllyel előfordulhatnak derült, napos részek is. Csapadék nem valószínű és gyenge marad a légmozgás is. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont körül alakul, de a napos részeken ennél jóval melegebb is lehet.

Szombaton borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Csapadék nem várható és gyenge marad a légmozgás is. Hajnalban mínusz 4 és plusz 2, délután általában mínusz 2, plusz 3 fok valószínű.

Vasárnap borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Csapadék nem várható és gyenge marad a légmozgás is. Hajnalban mínusz 3, plusz 2, délután általában mínusz 2, plusz 3 fok valószínű.