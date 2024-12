Egy hét sincs karácsonyig: ezeket a teendőket előre intézd el, hogy elkerüld az idegbajt a konyhában

A karácsonyi időszak közeledtével sokan aggódnak a konyhában töltött stresszes órák miatt. Mutatunk pár praktikus tippet, amelyek segítségével időt és energiát spórolhatunk meg az ünnepi ételek elkészítése során. A BBC cikkében leírja, mely ételeket lehet jóelőre elkészíteni.

Az első és talán legfontosabb lépés a részletes terv és bevásárlólista készítése. Ez nemcsak időt, de pénzt is megtakaríthat, hiszen elkerülhetjük a felesleges vásárlást. Érdemes a családtagokat is megkérdezni, mire vágynak igazán az ünnepi menüben. A lista készítése során ellenőrizzük, mi van otthon és a szavatossági időket is. Ha biztosra akarunk menni, bontsuk ki és kóstoljuk meg a romlandó hozzávalókat előre: senki sem akar például avas kókuszreszelék miatt idegbajt kapni és december 24-én nyitva lévő boltot keresgélni.

A fagyasztó használata kulcsfontosságú lehet az előkészületekben. Kate Hall, a The Full Freezer szakértője azt javasolja, hogy az ételeket lapos fagyasztózacskókban tároljuk, így helyet spórolunk és gyorsabban kiolvaszthatjuk őket. Lefagyaszthatjuk előre a töltött káposztát, a rántáshoz előkészített húst, de akár a sült csirkét bepácolva, tepsibe készítve is lefagyaszthatjuk, hogy amikor kell, már csak a sütőbe kelljen bevágni.

A sült burgonya előkészítése is időt takaríthat meg. Hall tanácsa szerint hámozzuk meg és vágjuk fel a burgonyát, majd főzzük 5-6 percig sós vízben. Ezután csöpögtessük le, akár olajba és lisztbe is forgathatjuk. Ezután tegyük a fagyasztóba. Mikor sütni kell, akkor már csak ki kell venni, mehetnek egyenesen a forró olajba, nem kell kifagyasztani sem.

Fontos, hogy tartsunk néhány tartós élelmiszert a szekrényben váratlan vendégek esetére. Angela Hartnett séf például pudingport és fagyasztott málnát használ gyors sherry trifle készítéséhez. De egy gyors pesztós tésztát, vagy plusz egy salátát is bármikor össze lehet dobni, csak alapanyag legyen hozzá. Előre tegyünk a tervbe pár mentőfogást és -desszertet váratlan vendégek, vagy sütési-főzési balesetek esetére.

Az italok terén is érdemes előre gondolkodni. Kellemetlen, ha úgy hisszük, van még raktáron elég üdítő, rövid ital, és csak akkor derül ki, hogy alig lötyög az üveg alján valami, mikor már zárva a bolt. Ha forralt bort, puncsot, grogot, likőröket, vajsört készítenénk, ahhoz is vegyünk meg előre minden szükséges hozzávalót! Ha olyan receptet készítünk, ami nem bejáratott, és van, ami balul sülhet el, a biztonság kedvéért vegyünk többet az alapanyagból.

"Ha karácsony előtt sültet készítesz, készíts dupla adag mártást, hogy félre tudd tenni a felesleget" - javasolja Anna Williams, a londoni Fallow étterem vezető cukrászmestere. Érdemes lehet karácsony előtt alaplevet is eltenni, akár a kész halászlét is be lehet fagyasztani. A fasírtgolyók is jól fagyaszthatók. Rengeteg sütemény eláll sokáig egy dobozban, ezeket is el lehet előre készíteni. Sőt, a vöröskáposzta előkészítése és a hozzávalók előre összekeverése is időt takaríthat meg.

Fontos, ha valamilyen húst kifagyasztunk, akkor azt később már nem lehet újra fagyasztani. Ezért kisebb adagokban tegyük el a fagyasztott ételt, mert ha nem fogy el, nem fogjuk tudni újra a fagyasztóba tenni. Mindig ellenőrizzük, melyik étel fagyasztható, melyik nem.

A pontos, órákra lebontott ütemterv készítése és bizonyos feladatok kiosztása családtagoknak szintén segíthet a stressz csökkentésében. Ilyen feladatok lehetnek például a zöldségek előkészítése vagy a mosogatás. A feladatok kiosztása abban is segíthet, hogy bizonyos családtagok ne legyenek láb alatt a konyhában - például a gyerekekre rá lehet bízni a takarítást, fa díszítést, és akkor gyorsabban lehet haladni az ebéddel. Ha pedig egyszerre többen akarnak főzni a konyhában többféle ételt, fontos egyeztetni: kinek mikor kell a sütő, tűzhely, mixer, jut-e elég tál, fakanál, lábas, stb.