Tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását? Sokan aggódnak a friss tervek miatt

Már több helyen hallhattunk róla, hogy január 15-tel megszűnik a tulajdoni lap papírformában. Ahogy a hír felröppent, el is szabadultak a közösségi média felületeken a különböző elméletek arról, hogy többé nem lesznek biztonságban az ingatlanjaink, hackerek lophatják el a tulajdonunkat. A Pénzcentrummal utánanéztünk mi is pontosan ez a változás, ami januártól érvényesül és megkérdeztünk egy ügyvédet is arról, hogy valóban veszélyben van-e az otthonunk.

Január 15-től elindul az E-ING, vagyis az e-ingatlan-nyilvántartás rendszere. Az új platform elsődleges célja, hogy a hazai földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. A végtelen ügyintézési idők és a földhivatali költségek mellett ez az elképzelés nem is tűnhet rossz iránynak, azonban a felhők, digitális terek, online elérések világa még mindig sokak számára ijesztő és kiismerhetetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nagy állami alrendszerek közül szinte az utolsó az ingatlan-nyilvántartási rendszer, ahol még mindig a papír alapú eljárások vannak túlsúlyban. A hatalmas rendszer közel 10 millió magyarországi ingatlan adatát kezeli, ezért az átállás rengeteg embert érinthet közvetett módon. Az e-ingatlan-nyilvántartás várhatóan egy E-ING nevű webes felületről érhető majd el és külön felhasználói jogosultságokat biztosít az állampolgároknak, az ügyvédeknek, a végrehatjóknak, a NAV munkatársainak, a banki ügyintézőknek és a közjegyzőknek is. A mindenki számára érzékelhető változások közül leginkább az eljárások és az ügyintézések digitalizálása lesz újdonság, hiszen például átalakul a tulajdonjog bejegyzési engedélyeztetés folyamata. Az eddigi adásvételi szerződésbe foglalt engedély, ügyvédi letétbe vett engedély helyett, az E-ING rendszerben kell majd létrehozni, kitölteni, hitelesíteni a megfelelő személyek jelenlétében egy elektronikus űrlapot. Nyugalom, lesz még papír is! Kérdésünkre dr. Szabó Kristóf Lajos, ingatlanforgalmi szakjogász földhivatali és földügyi szakértő, ügyvéd elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartás egy átfogó reform előtt áll, amelynek szerves részét képezi a digitalizáció is, ezért hívják majd elektronikus ingatlan-nyilvántartásnak, vagyis E-ING-nek. Hangsúlyozta, hogy fontos viszont megkülönböztetni két fogalmat, amelyet könnyű összemosni. Az ingatlanok tulajdoni lapjait a földhivatalok vezetik, amelyeken szerepelnek az egyes ingatlanokkal kapcsolatos adatok, jogok és jogilag releváns tények. Az a dokumentum, amit erről a földhivatalban papír alapon kikérünk vagy elektronikusan letöltünk az a tulajdoni lap másolat.Mindezek ma már csak hiteles verzióban igényelhetőek. Azok számára, akik amiatt aggódnak, hogy az E-ING bevezetésével csak elektronikus tulajdoni lap fog létezni a földhivataloknál, van egy rossz hírem: a papír alapú tulajdoni lapok digitalizációja már az 1990-es években megvalósult, és azóta kizárólag elektronikus változásvezetés zajlik, tehát a hatályos adatokat tartalmazó tulajdoni lapok már csak elektronikusan állnak rendelkezésre, az egyes jogváltozások – például tulajdonjogbejegyzések – a korábbi papír alapú tulajdoni lapokra már nem kerülnek rávezetésre” – fogalmazott a szakértő, majd hozzáfűzte, hogy az viszont megnyugtató lehet mégis azoknak, akik tartanak a digitalizációtól, hogy a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat a jövőben is elérhető lesz a szokott módon. Ellophatják a házamat a felhőből? Dr. Szabó Kristóf Lajos arra hívta fel a figyelmet a témával kapcsolatban, hogy a jelenlegi földhivatali informatikai rendszerek meglehetősen elavultnak számítanak, több évtizedes megoldásokat használnak, mégsem hallani hackerek által „ellopott ingatlanokról”. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Természetesen a kiberbiztonság, illetve az adattárolás megfelelő biztosítása szakmai kérdés, de a mai világban azt gondolom nem kell amiatt aggódnunk, hogy ennek a technikai követelményei nem állnak rendelkezésre” – emelte ki. Az ügyvéd szerint pedig tényleg nincs ok ilyen szempontból az aggodalomra, hiszen az ingatlan-nyilvántartás egyik legfontosabb alapelve az okirati elv, vagyis, hogy a földhivatal egy olyan szerv, ahol a változások kizárólag szabályszerű okiratok alapján történhetnek meg és ez az E-ING bevezetését követően is így lesz. Megjegyezte, hogy a reform egyik lényegi eleme, hogy a teljes átállást követően az okiratok kizárólag elektronikus úton, elektronikus okiratként érkezhetnek majd meg a földhivatalhoz. De például az ügyvéd által elkészített, hiteles adásvételi szerződés továbbra is ott lesz papírformában a tulajdonosok kezében, ami sokaknak biztonságérzetet adhat. Az átállás pedig elsősorban a hatóságok, a jogi képviselők, illetve a földhivatali dolgozók munkáját érintik. Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA

