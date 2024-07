E.ON ügyfelek, figyelem! Most közölte az MVM Next, könnyítést kapnak az átvett fogyasztók

Az MVM Next nem számol fel késedelmi kamatot, ha az E.ON-tól átvett ügyfelek megvárják a július 19-e utáni csoportos beszedést - hívta fel a figyelmet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

A vállalat a közleményében emlékeztetett: június 30-án az E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvadt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-be, így július 1-jétől Magyarországon az MVM Next nyújtja az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást. Egyes ügyfelek esetében az informatikai átállás miatt az E.ON Áramszolgáltató már nem tudta a júniusban kiállított villanyszámla ellenértékének kiegyenlítését csoportos beszedési megbízás útján kezdeményezni.

Az MVM Next az informatikai átállást követően, várhatóan július 19-e után jogosult számlavezető pénzintézeténél a fizetési kérelem benyújtására, így az érintett számlák ellenértékének beszedésére. Eddig az időpontig a számlák egyedi utalással is kiegyenlíthetők, az áramszámlán feltüntetett bankszámlaszámra. Az MVM Next nem számol fel késedelmi kamatot abban az esetben sem, ha az ügyfél megvárja a későbbi időpontot, a július 19-e után teljesülő csoportos beszedést - közölték. A társaság kéri az ügyfeleket, hogy a júniusi, valamint a hamarosan érkező júliusi villanyszámlájuk esetében gondoskodjanak megfelelő fedezetről.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László