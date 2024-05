Komoly dolog derült ki a verőcei tragédiáról: ezt kell tudni a balesetben részt vett kishajóról

A múlt hétvégén történt verőcei tragédia sokakban felvetette azt a kérdést, hogy vajon mit kereshetett a pihenő, kikapcsolódó fiatalokkal megrakott csónak olyan közel a szállodahajóhoz, hogy abból a végzetes tragédia megtörténjen? Négy áldozat holttestét már hosszas kutatás után megtalálták a rendőrök, mi most arra voltunk kíváncsiak, egyáltalán ki vásárolhat motorcsónakot, illetve mit kell ahhoz tudni, hogy azt vezethessük is? Ebben a Magyar Hajózási Országos Szövetség volt segítségünkre, akik részletesen elmondták a követelményeket a lapunknak küldött válaszukban.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a múlt hét végén szörnyűséges baleset történt Verőcénél, mikor egy motorcsónak szállodahajónak ütközött. Az elemek nagyságának eltérései miatt a gigantikus szállodahajó észre sem vette, hogy valami az oldalának ütközött, és folytatta az útját - azt majd a nyomozás fogja eldönteni, hogy vajon a radaron miért nem látta a kapitány, hogy egy olyan hajó közelít felé, aminek nem kellene a közelében lennei a hajózási szabályok értelmében.

Ebben a cikkben annak jártunk utána, hogy egyáltalán ki bérelhet vagy vásárolhat motorcsónakot, milyen alkalmasság kell ahhoz, hogy vezessük.

Túl gyorsan mehetett a hajó

Eddig négy áldozatot találtak meg azon baleset után, ami múlt szombaton este történt Verőcénél. Mint a beszámolókból eddig tudjuk, egy motorcsónak nagy erővel csapódott bele egy szállodahajóba, és bár pontos információ a nyomozás végéig nem lesz, a szakértők egybehangzóan állítják, hogy valószínűleg azonnal meghaltak a becsapódáskor az áldozatok. A csónakban összesen nyolcan utaztak.

A rendőrség a Facebookon folyamatosan beszámol a keresésről: csütörtökön azt közölték, hogy a csónakban utazó 28 éves nő holttestére bukkantak Sződligetnél. Van azonban több olyan áldozat is, akik huszadik évüket sem töltötték még be. A szállodahajó elhagyhatta Magyarországot, a szolgálatot a baleset időpontjában ellátó kapitányt azonban a rendőrség őrizetbe vette.

Kedden Tóth Mihály hajózási szakértő azt mondta az RTL Híradójának, hogy szerinte túl gyorsan mehetett a kishajó, és ez is okozhatta a tragédiát. Azt is hozzátette: bárki vásárolhat ilyen hajót, de természetesen vizsgához van kötve, hogy ki vezetheti.

A szabályzat egyértelműen kimondja, hogy a kishajónak mindig elsőbbséget kell adnia a nála nagyobb hajónak, sőt, még csak nem is keresztezheti az útvonalat

- mondta a szakember. Hozzátette még, hogy figyelni kell emellett egy időjárást és más körülményeket is.

Ki vehet és vezethet ilyet?

A Magyar Hajózási Országos Szövetséget kértük meg, hogy segítsenek tisztázni azt, ki vehet ilyen hajót, illetve mi kell ahhoz, hogy azt vezetni is képes legyen.

Ma Magyarországon bárki vásárolhat kisgéphajót, köznyelven hobbihajót, vezetni azonban csak a megfelelő vezetői képesítés birtokában lehetséges. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Kishajónak minősül belvízen a 20 m testhosszúságot el nem érő és legfeljebb 12 fő utas befogadású hajó

- írták kérdéseinkre. Megtudtuk azt is, milyen vizsgákat kell letennie annak, aki ilyen hajót szeretne vezetni.

Ismerni kell a hajózási szabályzatot, és természetesen vizsgát kell tenni hajózási ismeretekből és gyakorlati vizsga is szükséges ahhoz, hogy valakinek kiadják a jártasságot igazoló iratot. Vizsgát az tehet, aki betöltötte a 17. életévét, ám ez csak az elméleti vizsgánál van így - a gyakorlati vizsgára csakis nagykorú, tehát a 18. évét betöltött hajósjelöltek mehetnek. Feltétel még, hogy legalább nyolc osztályt elvégezzen az illető, illetve az is, hogy tudjon úszni. Ezt egy nyilatkozattal kell igazolni, de ha valaki rendelkezik Hajós Szolgálati Könyvvel vagy Tengerész Szolgálati Könyvvel, akkor erre az utóbbira nincs szükség

- írták a Pénzcentrum kérdéseire. Azt is hozzátették, hogy persze nem mindenki teszi le a vizsgát, ha hajózni vagy motorcsónakozni támad kedve, és a bérléssel foglalkozó cégek ezt pontosan tudják is. Ők viszont kapitányt is biztosítanak, ha valaki hajózni indulna a folyókon.

Jellemzően kapitánnyal együtt lehet bérelni a motorcsónakokat, kivételt képeznek az engedély nélkül vezethető csónakok, ezeknél nincs kapitány (kormányos), de igény szerint ezekre is lehet kérni

- tették még hozzá a MOHOSZ részéről.

Mint láthatjuk a válaszokból, igen sok mindent kell bebifláznia annak, aki motorcsónakot szeretne vezetni. Mint fentebb írtuk, azt majd a nyomozás fogja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és hogy egyáltalán a csónakot vezető férfinak volt-e engedélye, s ha igen, akkor betartott-e minden szabályt.

