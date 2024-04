Ezt könnyű lehet benézni: fontos részlet derült ki az új felújítási támogatásról

Minden bizonnyal egy jelzálogalapú hitel lesz az új felújítási program támogatott hitel része, az viszont kérdés, hogy ezt hogy fogják bejegyezni olyan ingatlanoknál, amelyeken már pörög egy jelzáloghitel - mondta a CashTag eheti részében Sándorfi Balázs. A Bankmonitor ügyvezetője szerint azt sem világos, mi lesz abban a nem ritka esetben, ha a felújítás költségei elszállnak, és nem fog beleférni a 7 millió forintos keretbe: ilyenkor önerőből megfinanszírozhatja a tulajdonos a különbözetet, vagy elbukja az egész támogatást?

A múlt héten jelentették be az új felújítási támogatást, ezzel foglalkozott a héten a CashTag is a Pénzcentrum YouTube-csatornáján. Az új program pontos részletei még nem ismertek, de a legfontosabb dolgokat már lehet róla tudni. Várhatóan június elejétől lesz majd igényelhető. Lényege, hogy az 1990 előtt épült, a gázhálózatra felcsatlakoztatott családi házakra lehet felújítási támogatást felvenni kedvezményes hitel formájában, ennek a későbbiekben egy részét el is engedi majd az állam.

Nagyon nagy különbség a 2021-2022-ben zajló programhoz képest, hogy ott a felújítások széles körét lehetett finanszírozni, itt pedig kizárólag energetikai korszerűsítésről van szó - mondta a Pénzcentrumnak Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.

Hétmillió forintos felújítási összegről beszélünk, ebből legalább egymilliónak kell lennie az önerőnek, és a fennmaradó hatmillió oszlik meg, attól függ, hogy milyen területen lakunk. Ahol alacsonyabb az elérhető jövedelem, ott a 6 millión belül 3,5 millió lehet a vissza nem fizetendő támogatás, és 2,5 millió forint pedig egy 0 százalékos kamatozású támogatott hitel, amit nyolc év alatt kell visszafizetni. 2,5 millió forintnak nyolc év alatt visszafizetendője havi értékekben 26 ezer forintos törlesztőre jön ki. Ahol átlag feletti jövedelmű térségről beszélünk, mint például Budapest, ott a 6 millión belül maximum 2,5 millió forint lehet a vissza nem fizetendő, és 3,5 millió lesz a kedvezményes, 0 százalékos kamatozású hitel. Ennek a 3,5 millió forint hitelnek pedig 8 évre a havi törlesztőrészlete 36 ezer forint lesz

- magyarázta a szakértő, aki leszögezte, hogy a támogatás csak a gázzal fűtőknek lehet opció, egy uniós kezdeményezésről van szó, aminek összeurópai szinten az elsődleges célja az, hogy a háztartások energiafogyasztása csökkenjen.

Előtte is kell egy energiahatékonysági tanúsítvány, és a felújítás után is kell egy ilyen tanúsítvány, igazolni kell azt, hogy mi elértük a 30 százalékos energiamegtakarítást. Nagyon fontos, hogy itt lesz némi kockázat. Egyrészt lesz egy időbeliség, majd tartalmazni fogja a kiírás, hogy mennyi idő alatt kell eljutnunk a felújításban oda, hogy ezt le tudjuk zárni. Lesz egy költségkockázatunk, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian láttunk már olyat, hogy hatmillióért terveztünk egy felújítást, és kiderült, hogy valahogy nem jött ki annyiból, hanem több lett. És van egy minőséget magába foglaló kockázat, hogy ha mondjuk sikerült 7 millióért megcsinálnunk, elértük-e ezzel a 30 százalékot? Alapvetően ezt a három kockázatot sikeresen ki kell pipálnunk ahhoz, hogy felvettük a 6 millió forint összeget, hogy az megmaradjon támogatásként és megmaradjon támogatott hitelként

- magyarázta Sándorfi Balázs. Az is feltűnt neki, hogy a napelem nem került szóba, pedig az önmagában csökkenti az adott ingatlan energiafogyasztását. Viszont elképzelhető, hogy ki fog maradni a támogatásból, ennek szerinte az lehet az oka, hogy napelem vonatkozásban más támogatások érhetők el Magyarországon.

A pontos feltételek még nem ismertek, de a Bankmonitor ügyvezetője kifejtette, az teljesen biztos, hogy hitelképesnek kell lenni a támogatás felvételéhez. Ez azt jelenti, hogy

bejelentett jövedelmünk van,

nem határozott idejű a munkaviszonyunk, vagy ha határozott idejű, akkor legalább még két év van a határozott idő végéig.

És a KHR-ben nincsen kimutatva olyan elmaradt adósságunk, amit felvettünk korábban, de nem fizettünk vissza a banknak.

A szakértő arról is beszélt, szinte biztos, hogy jelzálog alapú hitelről beszélünk, tehát az ingatlant, amit fel szeretnénk újítani, megterhelik. Nagy kérdés ebben, hogy mi lesz azokkal a házakkal, amelyeken már ketyeg a jelzáloghitel, hiszen ebben az esetben csak egy második ranghelyű jelzálogot lehet bejegyezni - ennek a megoldása vélhetően a részletszabályokban lesz. Fontos azt is tudni, hogy a támogatást a Magyar Fejlesztési Bank pontokon keresztül lehet majd igényelni, amelyeket bizonyos kereskedelmi bankokban alakítanak ki.

Jöhet majd egy nagy kérdőjel, hogy ütközhet-e a korábban felvett lakáshitellel az újonnan felvehető hitel. Hitelfedezetként elfogadható ingatlanról kell, hogy beszéljünk. Egyébként a program előírása tartalmazni fogja a mai ismeretek szerint, hogy életvitelszerűen bent kell élnünk, tehát az az adott lakcímünk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a balatoni nyaralónkra ez nem lesz jó, az elsődleges otthonunkra lehet majd ezt felvenni. És még egyszer: forgalomképes, jelzáloggal terhelhető ingatlanról kell, hogy beszéljünk, megfelelő komfortfokozatnak kell lenni. Ha például nincs egy házban egy fürdőszoba, akkor az nem fog megfelelni a banki elvárásoknak, csak hogy egy extrém példát mondjak

- sorolta.

Az építőiparra gyakorolt hatások kapcsán pedig Sándorfi Balázs kifejtette, egyelőre nem tapasztalják, hogy nagy lenne a kapacitásbőség. Azt viszont látni, hogy a Masterplastnak a tőzsdei árfolyama rögtön meg is pattant a bejelentést követően, hiszen szigetelőanyagra szükség lesz, méghozzá sokra, hiszen 20 ezer ingatlan felújítását várják a programtól. Kérdés, hogy ez milyen dinamikával, milyen hirtelenséggel fog megjelenni a kereslet a piacon. Ez fogja meghatározni, hogy mind szakember oldalon, mind alapanyag oldalon milyen lesz a piaci hatás.

Óvatosan érdemes eljárni. Ez azt jelenti, hogy számolni kell a költségvetésben egy bizonyos tartalékkal. Tehát, hogy túl fog csúszni a tényleges ráfordítás az eredetileg tervezettnél. Biztos vagyok benne, hogy egy 20 százalékos tartalékot érdemes fenntartani. Számomra a mai napon egy nagyon nagy kérdés, hogy a részletes szabályozás mit fog tartalmazni arról, hogy ha túllóg a 7 millió forintos keretösszegen a felújítási költség, akkor azt önerőből megfinanszírozhatja-e a tulajdonos, vagy hogyha átlépjük a 7 millió forintos határt, akkor nem fogunk tudni kvalifikálni erre a támogatásra és támogatott hitelre. Hozzáteszem, ez nem lenne logikus, hiszen a cél az, hogy egységnyi támogatásból ekkora energiahatékonyság-növekedést elérjünk, de ezt ma még nem látjuk, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mi a teljes kockázata a költségvetés túllépésének

- tette hozzá.

Olcsóbb, mint a bankhitel

Meszlényi Tamás, a Pénzcentrum szerkesztője az új konstrukció kapcsán kifejtette, hogy ha azt összevetjük a jelenleg meglévő piaci megoldásokkal, mint szabad felhasználású jelzáloghitel vagy a sima személyi hitel, akkor a nyáron startoló pályázat mindenképpen olcsóbb és kedvezőbb konstrukció. Viszont a piaci termékek sokkal nagyobb teret engednek a beruházáshoz, felújításhoz.

Ettől függetlenül, ha kizárólag az anyagi oldalát nézzük, akkor ez mindenképpen egy kedvezőbb konstrukció a mostaniaknál. Egyetlen olyan, jelenleg államilag támogatott támogatási forma van, ami kedvezőbb lehet ennél bizonyos körülmények esetén, az a falusi CSOK, ott viszont egy nagyon fontos különbség, hogy három gyermeknek meg kell lennie ahhoz, hogy valóban akkora összeget és kedvező feltételek mellett tudjunk igényelni, mint az otthonfelújítási támogatás keretein belül

- magyarázta.