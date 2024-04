Új részletek a startoló felújítási támogatásról: ezzel mindenképp számoljon, aki igénylést adna be

A legkedvezőbb hitelekkel versenyez az új otthonfelújítási támogatás, a Portfolio most megnézte, mivel mikor jártunk a legjobban.

Mint mi is többször beszámoltunk róla, pénteken a kormány bejelentette az új otthonfelújítási támogatásokat, amelyet a nyártól lehet majd igényelni. A Portfolio most megnézte, pontosan hogya njárhatunk vele a legjobban, és több jó hírrel is tudtak szolgálni.

Mint a lap írja: jó hír, hogy a legkedvezőbb bankhitelekhez képest is több millió forintot nyerhetünk az új programmal, ugyanakkor évek óta létezik egy másik állami támogatás is, amely sokak számára még kedvezőbb nála. Az új otthonfelújítási programban maximum 6 millió forintnyi kamattámogatott hitel vehető fel legfeljebb 8 évre, ebből az adott járás fejlettségétől függően 2,5 - 3,5 millió forintot enged el az állam a támogatás odaítélésekor.

A lap azt is írja, hogy a legkedvezőbb bankhitelekhez képest is több millió forintot takaríthatunk meg azzal, hogy a felújítási hitel kamatmentes, a tartozás egy részét pedig el is engedi az állam.