Újabb fontos dolog derült ki az új felújítási támogatásról: rengeteg magyar háztulaj kapott zöld utat

Számos magyart érint a mai napon bejelentett, otthonfelújításra vonatkozó állami támogatási program, mivel az anyagi segítség sokakat motiválhat arra, hogy belekezdjenek egy akár régóta halogatott projektbe. Egy felmérésből kiderül: a hazai ingatlantulajdonosok 66%-át eddig leginkább az anyagi akadályok tartották vissza a lakáskorszerűsítéstől, és többségük nagy valószínűséggel elkezdené a felújítási folyamatokat, amennyiben ehhez rendelkezésre állna valamilyen támogatási program vagy kedvezmény.

A mai napon bejelentett otthonfelújítási támogatási program sokakat motiválhat, ugyanis a VELUX Cégcsoport 971 fős mintán végzett reprezentatív kutatása alapján a magyar polgárok közel fele már az elkövetkező 12 hónapban korszerűsítené otthonát, 24%-uk pedig konkrét tervekkel is rendelkezik a felújítást illetően.

A felmérés szerint a felújítási projekt megkezdésében a hazai polgárok számára a legnagyobb akadályt egyértelműen az anyagi korlátok jelentik (66%), a válaszadók 23%-a pedig attól is tart, hogy a korszerűsítéssel túllépheti a költségvetési keretét. A támogatott hitelek, illetve a hitel egy részének elengedése azonban fontos ösztönző lehet a felújítási munkák megkezdéséhez: bár a válaszadók 74%-a számára jelentettek aggodalmat a támogatási programok igénybevételének nehézségei, 64% úgy nyilatkozott, hogy a biztosított anyagi források esetén valószínűleg belekezdene a korszerűsítési munkálatokba.

A korszerűsítést leginkább motiváló tényezők közé tartozik a rezsiköltségek csökkenése (38%), az esztétikai (36%) és funkcionális – például a biztonságérzetet növelő – fejlesztések (26%), valamint az ingatlan értékének növelése (18%).

Az otthonfelújítási projekteknek lényeges eleme az energiahatékonyság kérdése; a megkérdezettek 61%-ának nagyon fontos, hogy a munkálatok tervezésekor figyelembe vegye ezt a szempontot, és ez látszik a felújítással kapcsolatos terveken is: a válaszadók főként az ablakok cseréjét (31%) és a szigetelés javítását (29%) szeretnék elvégeztetni, és a legtöbbet megjelölt válaszok közé tartoznak az egyéb energetikai korszerűsítési tevékenységek is (20%). A válaszadók többségének tehát jó hír, hogy a támogatott hitelt szigetelésre és nyílászárócserére lehet igényelni, és az energiahatékonyság javulása az, amit feltételként szabtak meg a hitel egy részének elengedéséért cserébe – vagyis az otthonukat korszerűsítők így a rezsiszámlákon és a felújítási költségeken is spórolhatnak.

Az Eurostat adatai szerint 2020-ban a magyar állampolgárok 19%-a lakott túlzsúfolt otthonokban (egy átlagos ingatlanban 1,6 szoba jutott egy személyre, és 2,3 ember élt egy háztartásban), 20,4%-uk pedig a lakhatást jelentősen megnehezítő körülmények (mint például a szivárgó tetők, nedves vagy penészes falak) között élt. Ebből adódóan nem meglepő, hogy a válaszadók közel fele (49%) számára a felújítás legnagyobb előnye a kényelem és a komfortérzet növekedése, 21%-uk számára az alacsonyabb rezsiszámla a legfőbb szempont, a megkérdezettek 11%-a számára pedig az, hogy a munkálatok eredményeképpen egészségesebb lesz az otthonuk.

A túlzsúfoltságra az építkezéseknél és a hagyományos ingatlanbővítésnél fenntarthatóbb és költséghatékonyabb alternatívát jelenthet a tetőterek beépítése, természetesen a megfelelő szigetelés kialakítása után, amit szintén ösztönözhet a most bejelentett hitelkonstrukció is. Azon válaszadók 40%-a, akik rendelkeznek hasznosítható, de még nem beépített tetőtérrel, elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben beépítse az ingatlannak ezt a részét, a legtöbbeket (26%) azonban a költségek elszaladásától való félelem tart vissza.

A felújítási munkálatokkal kapcsolatban a magyarok 84%-át aggasztják a rejtett költségek, 76% pedig a munkálatok elhúzódásától tart. Ezeknek az adatoknak az ismeretében nem meglepő, hogy a magyarok úgy érzik, ösztönzőleg hatna a felújítási munkálatok megkezdésére, ha megbízható forrásból szerezhetnének egyénre szabott javaslatokat: a megkérdezettek közel fele (46%) úgy nyilatkozott, hogy az ingyenes szakmai konzultáció lehetősége valószínűleg arra motiválná, hogy bele merjen vágni a felújításba.

"Fontos erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy az otthonaink energiahatékonyabbá váljanak. A felújítási munkálatok során megbízható partnerei szeretnénk lenni mindazoknak, akik javítani szeretnék otthonaik komfortját, és arra törekszünk, hogy a házakat egészségesebb és kényelmesebb terekké alakítsuk át. A most bejelentett támogatási program újabb lehetőséget kínál arra, hogy még többen teremthessék meg álmaik korszerű, energiahatékony és egészséges otthonát

– mondta Ritea Noémi, a VELUX Cégcsoport magyar és román piacért felelős vezetője. A Pénzcentrum ma hosszabban is írt a bejelentett otthonfelújítási támogatásról, itt olvashatod el: