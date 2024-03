Bámulatos! Olyan a Lidl limitált kiadású mogyorókrémje, mintha kenhető Kinder Bueno lenne

A Lidl olasz hetének keretében kínált, ízében a Kinder Buenora hasonlító mogyorós tejkrémes krém gyorsan szenzáció lett. Ehhez persze a közösségi média is hozzájárult, miközben az áruházlánc számos más olasz ihletésű termékkel is bővítette kínálatát - tudósított a BNN. .

A Lidl üzletlánc vásárlói nagy várakozással tekintenek egy új termék felé, amelynek ízvilága a Kinder Bueno krémjére emlékeztet. A "Crema spalmabile al latte e nocciole" névre keresztelt mogyorós-tejkrémes krémet Anthony O'Shaughnessy séf tette ismertté egy közösségi médiában megosztott kép révén, ami azonnali sikert aratott a fogyasztók körében. Ez a termék a Lidl olasz tematikájú hetének keretében jelent meg, amely során korlátozott ideig 1,99 fontos áron kínálják 190 grammos kiszerelésben.

Az olasz tematikus hét során a Lidl számos olasz inspirálta termékkel lepte meg vásárlóit, többek között ezzel a figyelemre méltó mogyorókrémmel. Az akció keretében olyan finomságok is elérhetővé váltak, mint a szárazon pácolt sonka, szalámi, különféle sajtok, extra szűz olívaolaj és válogatott tésztafélék. Az esemény célja az volt, hogy bemutassa Olaszország gazdag és sokszínű ízkultúráját, így az ételkedvelők számára remek lehetőség nyílt új ízek felfedezésére és kulináris inspirációk gyűjtésére.

A mogyorós tejkrémme megkent kenyér nem csak az üzletek polcain aratott sikert, hanem jelentős figyelmet kapott a közösségi média felületein is. Anthony O'Shaughnessy X-en közzétett bejegyzése után számos vásárló osztotta meg lelkesedését és vásárlási szándékát ezzel kapcsolatban. A termék iránti nagy érdeklődést jól mutatják az online csoportokban folytatott élénk beszélgetések is, például a Facebookon található Snack Reviews csoportban, ahol az emberek tapasztalataik megosztása mellett ajánlásokat is tesznek.

A promóció nem csak erre a termékre korlátozódott; más népszerű újdonságok is felhívták magukra a figyelmet. Ilyen például a konyhai eszközök új sorozata, beleértve egy babarózsaszín kenyérpirítót, valamint egy korábban bemutatott leopárdmintás termékcsaládot. Ezenfelül bevezették az édes illatú gyertyák fajtáját is, amelyek illata fahéjas keverékre és mandulás croissantra emlékeztet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Lidl olasz heti rendezvénye kiemeli azt a képességét, hogy globális ízeket hozzon el helyi közösségekbe. A mogyorós tejkrémmel megkent kenyér sikerén túlmenően ez az esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a vásárlók új kedvenceket fedezzenek fel és megosszanak másokkal. Ahogy ez az akció tovább bontakozik ki, izgalmas lesz látni, hogyan befolyásolja ez továbbiakban az emberek vásárlói magatartását és hogyan gazdagítja ízlésüket a világ sokszínű ízeivel kapcsolatosan.