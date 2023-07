Vízparti nyaralót vennél a Balatonnál? Itt a válasz: új vagy a használt éri meg jobban?

Jókora a szórás árak tekintetében a Balaton parti nyaralópiacon: míg az új fejlesztésekben nem ritkák a bő 2,5 milliós négyzetméterárak, addig hasonló lokációban 1-1,5 milliós fajlagos áron is kifoghatunk használt ingatlanokat. Na persze a műszaki paraméterekről nem szabad megfeledkezni. Cikkünkben Balatonakarattya parti utcájából hoztunk egy-egy példát, hogy kiderítsük, olvasóink az új építésűből néznék a régit, vagy inkább a régiből az új lakásokat. Nos, Te melyiket válaszanád? Cikkünk végén szavazás!

A Balaton déli partjának egyik legnagyobb előnye, hogy látszik onnan az északi part – merül fel gyakorta, amikor arról megy a polemizálás, vajon a magyar tenger északi vagy déli partja-e a jobb. Nos, ezt az analógiát követve most egy hasonló dilemmát hoztunk, szintén a Balatonról, csak épp ingatlanpiaci vonatkozásban. Cikkünk végén szavazhatsz is, szerinted melyik éri meg jobban. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, hogyan prosperál most a nyaralópiac a Balatonnál.

Annyi biztos, még mindig egymást érik a fejlesztések a Balatonnál, annak ellenére is, hogy a nyaralópiaci forgalom igencsak megcsappant. Mint arról nemrég beszámoltunk, A Balaton környékén a nyaralóvásárlás most már befektetési szempontból sem olyan vonzó, ahogy a második otthonokért sem tapossák már egymás sarkát a vásárlók a magyar tengernél. Akkor a piaci tapasztalatok azt mutatták, hogy míg 2-3 évvel ezelőtt még egymásra licitáltak a vevők a Balaton-parti településeken, addig az idei szezon kezdetén meglehetősen lanyha volt az érdeklődés. Pedig a tulajdonosok egyre inkább szabadultak volna nyaralójuktól: a Balaton-parti településeken mintegy 20 százalékkal több – sok helyen kétszerannyi - nyaralót kínáltak év elején eladásra, mint egy évvel azelőtt.

Ami pedig az árzást illeti, egyértelműen kijelenthető, hogy az utóbbi hónapokban az árak korábbi években látott drasztikus emelkedése lelassult, néhol megállt. Sőt, némely településen már olcsóbban hirdetik a nyaralókat, mint egy évvel ezelőtt. Na, ez persze nem azt jelenti, hogy remek pozíciók nyílnak a vásárlásra, hiszen összességében még magasabb az átlagár, mint tavaly volt. Ezt az okozza, hogy a nyaralótulajdonosok egyelőre nem akarnak bármi áron túladni ingatlanjaikon, kivárásra játszanak, nem csökkentik jelentősen a kínálati árakat.

Így a nyaralóvásárlás jelenleg befektetési szempontból sem olyan vonzó, mint korábban, hiszen az inflációkövető kamatozású állampapírok most jobb hozamokat kínálnak. Ingatlanpiaci szakemberek szerint, aki nyaralóvásárlást tervez, annak a kivárás most kifizetődő lehet. Legalábbis általánosságban, hiszen a bővülő kínálatban egyre inkább felbukkanhatnak majd olyan ajánlatok, amiket nem érdemes kihagynia annak, aki a Balatonnál vásárolna nyaralót magának. A szélsőértékekre pedig egyre könnyebb remek példákat találni; az alábbiakban Balatonakarattyáról hoztunk egy-egy rendkívüli ajánlatot.

Újból a régit, vagy régiből az újat?

Nemrég, az ingaltan.com adatbázisát böngészve szúrtunk ki egy-egy (utóbi esetében több az az egy…) olyan hirdetést, amely jól példázza, milyen komoly kontraszt van ingatlanpiaci szempontból a Balatonnál. Blatonakarattya vízparti utcájában több tárasházi fejlesztés is folyik jelenleg, olyan azonban nem sok akad, ahol a szomszédos telken is egy társasház van, ráadásul épp eladó is abban egy nyaralóingatlan. A Koppány sor elején most azonban épp akad ilyen (alábbi galériánk kattintásra lapozható!):

A Koppány sor 1. szám alatt épül egy villapark (Villapark Akarattya) , melyben még akadnak eladó ingatlanok. A fejlesztésről annyit, hogy a teleknek saját, 40 méteres vízpartja van (saját stéggel), és a fejlesztők azt ígérik, hogy mindegyik lakásból látható a Balaton. Árak tekintetében pedig jellemzően 2-2,6 millió szóródnak jelenleg a kínálati árak , de a lakások java (az egyik hirdetés szerint 70%-a) már elkelt.

, melyben még akadnak eladó ingatlanok. A fejlesztésről annyit, hogy a teleknek saját, 40 méteres vízpartja van (saját stéggel), és a fejlesztők azt ígérik, hogy mindegyik lakásból látható a Balaton. , de a lakások java (az egyik hirdetés szerint 70%-a) már elkelt. A Koppány sor 1. telekszomszédjában található a Tátorján társasüdülő, amely az 1970-es években épült, és most épp szabaddá vált benne egy 28 négyzetméteres, földszinti nyaraló. A garzonból sajnos nem látszódik a tó, és műszaki paraméterei sem a legjobbak (a lakás erősen felújítandó, és a hirdetésben azt is kiemelik, hogy „az üdülő télen nem használható, mert a vizet október és március között központilag elzárják”. A teleknek ugyan nincs közvetlen vízpartja, de előtte a Bezerédi Strand húzódik, amelyre a tulajdonosoknak, a kerten keresztül biztosított a kijárás. A lakás irányára pedig 41,9 millió forint, azaz négyzetméterenként közel 1,5 millió.

Visszatérve cikkünk bevezetőjére, hogy vajon igaz-e a mondás, hogy a Balaton déli partjának egyik legnagyobb előnye, hogy látszik onnan az északi part, most a fenti ingatlanok esetében vagyunk kíváncsiak hasonlóra: új építésűből néznétek a régit, vagy inkább a régiből az új lakásokat, na meg a lakókat? Alábbi szavazásunkban tehát arra keressük a választ, hogy minden ismérvet (árazás, műszaki és egyéb paraméterek) figyelembe véve, ki melyik ingatlant választaná inkább, akár magán, akár befektetési célra.

"A balatoni ingatlanpiacot, legyen szó nyaralóról vagy állandó tartózkodásra is alkalmas lakásról, házrészről, házról, mindig is kiemelt érdeklődés övezte, bizonyos szempontból ez volt a viszonyítási alap az országban lévő többi nyaralóövezet árazásáshoz. Az, hogy reálisak-e a jelenlegi kínálati árak, akár a használt ingatlanok, akár az újak tekintetében, és leginkább az összehasonlításuk szempontjából, az bizonyos értelemben egy objektív kérdés" - vázolta a Pénzcentrum megkeresésére a Portfolio ingatlan divíziója, akik szerint a műszaki állapot, a funkciók, a terek, a kényelmi szolgáltatások, az energiafelhasználás és minden apró, a modern kor igényeit kiszolgáló megoldás változtat a reálisnak mondható áron.

Vagyis, ha az a kérdés, hogy drága-e, vagy túlárazott-e egy balatoni új építésű lakás 2,6 millió forint/m2-es áron, a szomszédban lévő, szinte azonos természeti adottságokkal rendelkező, 1,5 milliós négyzetméteráron kínált ingatlanhoz képest, akkor nem feltétlenül az a válasz, hogy igen. Attól függ, hogy mit kapunk érte

- összegezték meglátásaikat.

Hozzátették: "Az ingatlanpiacra vonatkozóan, legyen szó budapesti lakásról, vidéki házról, vagy nyaralóról, mindig az az egyik legfontosabb igazság, hogy minden ingatlan egyedi, és minden eladói és vevői szándék és helyzet is az, vagyis lehetetlen kizárólag objektív tényezők alapján pontos összevetést tenni, de általánosítani persze lehet, és kell is, ahhoz, hogy képesek legyünk értelmezni az összefüggéseket."

Hosszan lehetne elemezni az elmúlt évtized balatoni új építésű hullámának történetét, miért nőttek gomba módjára az új lakás/apartman projektek, amiknek a megítélése rendkívül megosztó, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogyha valaki (de ez nem csak a Balatonra igaz) egy magasabb árkategóriájú ingatlant vásárol, főleg ha társasházi lakást és nem házat, akkor nem csupán téglát, betont, telket és szolgáltatást vesz, hanem szomszédokat is. A szintén az elmúlt 10-15 évben tapasztalt látványos vagyonnövekedések (nyilván nem mindenkinél) magukkal hozták ezeket az igényeket, így a gondolatmenet végén visszatérhetünk az örök közgazdasási igazságra, ami a kereslet és kínálat viszonyáról szól. Ezeknek a Balaton-parti projekteknek a fejlesztői nem a saját maguk ellenségei, és azért igyekeznek ilyen ingatlanokat megvalósítani, mert azt látják visszaigazolva, hogy ezeken az árakon megtalálják a fizetőképes keresletet

- fogalmaztak a szakértők.

A Portfolio szakértői azt is hozzátették, hogy innentől pedig kizárólag a szigorúbb helyi (vagy országos) szabályozás szabhat határt az ilyen ingatlankomplexumok építésének. "Amennyiben ez megtörténik, vagyis visszaszorul az új projektek megvalósulása, az a sor végén (ha nem is holnaptól, hanem a következő évtizedben) a meglévők (amik akkor már használtak, mindegy, hogy 1 vagy 50 évesek) árát fogja felfele húzni, hiszen a kínálat fog szűkülni, de a kereslet várhatóan továbbra is meglesz egy balatoni kis menedék iránt. Ez egy másik hosszú történet, hogy miért és mennyien vágynak vajon ingatlanra a Balaton partján, és mi számít még egyáltalán balatoni ingatlannak" - polemizáltak a szakértők.