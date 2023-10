Eladja diósdi villáját Sebestyén Balázs: megtaláltuk a hirdetést, így néz ki a 300 milliós luxusotthon

Közel 300 millió forintért árulja diósdi luxusvilláját Sebestyén Balázs - találta meg a hirdetést az egyik legnagyobb hazai ingatlanhirdetési portálon a Pénzcentrum.

Piacra dobta diósdi álomvilláját Sebestyén Balázs és felesége – jött le nemrég a hír a bulvársajtóban, arról viszont a Blikk sem tudott pontos információkkal szolgálni, vajon miért válik meg a műsorvezető az álomháztól, amire anno komolyabb hitelt is felvettek.

Mint ismert, Balázs és felesége még a 2010-es évek elején vette meg a diósdi ingatlant 100 millió forintért, azonban, mint akkor fogalmazott, a húzós árcédula ellenére sem sokáig gondolkodtak rajta a feleségével. „Rengeteget dolgoztam már az életemben, egészen idáig gyűjtögettem" – mesélte korábban a Blikknek Balázs a döntésről, aki a sok munka ellenére sem tudta zsebből kifizetni a házat.

Biztos munkahelyünk van, ezért úgy döntöttünk, hogy a félretett pénz mellé felveszünk még hitelt is

fogalmazott 2011-ben a műsorvezető, és a friss ingatlanhirdetés igazolja, hogy mennyire jó pénzügyi döntést hoztak. A Pénzcentrum ugyanis megtalálta az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portálon az ingatlan hirdetését, amely szerint megháromszorozódott a közel másfél évtizedben az ingatlan értéke.

A hirdetésben kiemelik, hogy a luxusotthon azonnal költözhető állapotban van, amit a mellékelt fotók is igazolnak (ezek között a szemfüles olavasók kiszúrhatják Balázsék családi fotóit is). A hirdetés szövege szerint "a 2005-ben, mediterrán stílusban épült, 360 nm-es, háromszintes családi ház alsó szintjén a szauna, konditerem és wellnessrészleg került kialakításra. A földszinten kapott helyet a nagyméretű nappali, tőle kicsit elszeparálva az étkező és a konyha, de gardrób és wc is kialakításra került. A felső szinten három háló, két fürdő és tárolásra alkalmas helységek kaptak helyet."

Az épületet zárt, gondozott kert veszi körül, melyben kialakításra került, kerti tűzrakóhely, egy (8x4m) medence, beszélgetősarok a fák árnyékában. Az ingatlan minden részletében átgondolt, stílusát letisztultság jellemzi

- fogalmaznak a nem is túlzó leírásban, hiszen az ingatlan 2008-ban elnyerte az Év Háza díjat, aminek kapcsán akkor az is kiderült, hogy az építész három fő szempontot tartott szem előtt, amikor a házat tervezte: egyszerűség, természetesség, tisztaság.

A 299 milliós irányár elsőre talán soknak tűnhet, de ha azt nézzük, hogy ezért az összegért mennyi négyetmétert és milyen felszereltséget kap a leendő tulajdonos, akkor az alig több mint 830 ezer forintos négyzetméterár inkább alacsonynak tekinthető a diósdi ingatlanpiacon. Ezt igazolja a hirdetési portál statisztikája is, amely szerint a 300 m² feletti, újszerű, új építésű eladó házak átlagára Diósdon 1,15 millió forintot kóstál jelenleg négyzetméterenként.

Nyitókép: képernyőkép az ingatlan.com-on szereplő hirdetésről