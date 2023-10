Itt van Lantos Csaba bejelentése: így fog kinézni a napelemes elszámolás 2024-től

Január elsejétől a kormány az ország jelentős részén feloldja a háztartási méretű kiserőművek betáplálási korlátozását, amivel párhuzamosan megérkezik az új bruttó elszámolási szabályozás is – jelentette be Lantos Csaba a Portfolio Energy Investment Forum 2023 konferenciáján.

Lantos Csaba, energiaügyi miniszter a Portfolio konferenciáján mesélt arról, hogy az olcsó energia kora véget ért. A miniszter szerint éppen ezért kell újra definiálnunk az európai versenyképességet. Lantos Csaba a beszédében kitért ennek kapcsán a napelemek helyzetére is.

„Jelenleg több mint 5200 megawattóra napenergia-kapacitás épült ki Magyarországon. Amikor ezek termelnek, akkor olyan sok naperőművünk van, akkor már tárolnunk kellene az energiát” – jelentette ki az energiaügyi miniszter, hozzátéve, hogy a tárolási lehetőségek fejlesztése azért is szükséges, mert amikor Magyarországon süt a nap, akkor a szomszédos országokban is így van. Tehát ott is termelnek a pv-panelek.

Bejelentem, hogy ezt a tilalmat január 1-től kivezetjük, újra lehet telepíteni háztartási erőműveket

– emelte ki a miniszter, ismertetve, hogy ez csak az ország 93 százalékára lesz igaz, mert a maradék 7 százalékban még nem tartanak úgy a fejlesztések, hogy elviseljék a növekedő betáplálást.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat bukhat, aki nem lépett időben: rengeteg magyar fázhat rá az új napelem-rendeletre Kevesebb, mint két héttel ezelőtt jelent meg a rendelet, ami szerint 10 évig még legalább marad a szaldó. De vajon tényleg megéri ezt kihasználni?

A fejlesztések elmaradása Lantos Csaba szerint nem a pénzügyi nehézségek miatt vannak, hanem egyszerűen hiányoznak a képzett szakemberek, villanyszerelők a transzformátorok fejlesztéséhez.

Úgy döntöttük, hogy az éves szaldóelszámolást fenntartjuk tíz évig a telepítés kezdetétől számítva

– mondta a miniszter, kiemelve, hogy emellett fontos újítás, hogy a napelemes családok a kereslet függvényében akár kedvezőbb feltételekkel is leszerződhetnek az áram átadására, tehát jobb megtérülésre is lehetőségük van, miközben az átlagfogyasztásig változatlanul rezsicsökkentett áron jutnak az energiahordozóhoz. Fontos bejelentés az is, hogy a hatályos rendelkezések szerint a hálózatba táplált villamos energia után nem számolnak fel rendszerhasználati díjat a napelemes termelőknek.

Mi azt szeretnénk ösztönözni, hogy önellátásra rendezkedjenek be a háztartásokat, de ne erőműveket építsenek

- adott magyarázatot Lantos Csaba arra, hogy miért így határozták meg a díjazást.

Összefoglalva, a bruttó elszámolás bevezetése a lakossági felhasználók számára kedvező árszabást eredményez az átvett áramra a miniszter szerint. A napelemes termelőknek pedig nem kell rendszerhasználati díjat fizetniük a hálózatba táplált villamos energia után. Fontos azonban, hogy a napelemes családok kihasználják ezt a lehetőséget és értékesítsék megtermelt energiájukat a piaci szereplőknek. Ezáltal nemcsak környezetünknek teszünk jót, hanem akár kedvezőbb feltételekkel is leszerződhetünk az áram átadására.