Villámgyorsan szabadulnának most a magyarok a Kádár-kockáktól: akár 30%-ot is engednek az árból

A rezsipánik miatt eladósorba került korszerűsítetlen Kádár-kockák alig ötöde talált vevőre az elmúlt kilenc hónapban, és azok is jellemzően 13–30 százalékos alku árán - írja a VG. Az eladók tapasztalatai szerint a vevők elsősorban rezsibarát ingatlanokat kerestek, vagy olyanokat, amelyeket jelentős engedménnyel, bőven a piaci átlagár alatt tudnak megvásárolni. Pedig egészen eddig reneszánszukat élték a felújítandó Kádár-kockák, most szinte eladhatatlanok.

Egy friss eladói motiváció kutatásban több mint félezer még most is eladó és a közelmúltban értékesített Kádár-kocka tulajdonosát kérdezte meg az ingON.hu arról, hogy mentek az eladások. Kiderült, hogy 10-ból csak 2 Kádár-kockát, a korszerűtlen kockaházak egyötödét sikerült eladni a télen. Volt olyan eladó – tette hozzá –, aki inkább engedett akár 30 százalékot is az árból, csak hogy szabaduljon az ingatlanától.

Hűvösebb lakásokban és félig lezárt házakban telelnek most sokan, de szigetelésre költeni csak minden tizedik eladó ingatlan tulajdonosa tervez. Az eladó Kádár-kockák csupán 7 százaléka van szigetelve, viszont több mint negyedükben megjelent a klíma mint rásegítő fűtési mód. A klímaberendezések kétharmadát nemrég, a rezsipánik közepette vásárolták, - írja a lap. Fatüzelésű cserépkályha a most vagy a nemrég eladóvá vált Kádár-kockák 16,5 százalékában megtalálható.