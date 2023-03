Ennyivel ér kevesebbet a lakásod, ha étterem, temető, hajléktalanszálló van a közelben

Friss Tiktok videóval jelentkezett egy ingatlanos youtuber, aki ezúttal arra kereste a választ, hogy mennyivel ér kevesebbet egy lakóingatlan, ha különböző értékcsökkentő tényezők mellett található. Szó volt például az autópálya közelségéről, de arról is, ha éppen nincs lift a lakásban vagy ha nagyon alacsonyan található egy lakás. De megvizsgálta azt is, mi van akkor, ha a közelben hajléktalanszálló vagy temető van.

Friss ingatlanpiaci elemző videóval jelentkezett csatornáján Csorba Dániel, aki ezúttal arról beszélt, mennyivel érhet kevesebbet egy lakóingatlan akkor, ha különböző értékcsökkentő tényezők mellett található. A videó elején kiderül, hogy 100 ingatlanos kollégája körében tette fel a kérdést. A válaszokból az látszik, hogy a legnagyobb értéket akkor veszít egy ingatlan, ha az teljesen a föld alatt, régi pincékben lett kialakítva. Ilyenkor az értéke a normálisnál majd a negyedével is zuhanhat, 24,5 százalékkal.

Ezzel szembe egy klasszikus földszinti lakás is már kevesebbet ér a földszintsége miatt, de itt csak 6,5 százalék a veszteség. Nem jó az sem viszont, ha valaki fentebb lakik, de nincs lift a házban, ekkor a harmadik emeleten a veszteség már 8,5 százalékos lehet, a negyediken viszont már 12 százalék. Súlyos veszteség az is, ha a lakóingatlan 100 méteres körzetében autópálya vagy gyár található. Előbbi esetében a veszteség 16, utóbbi esetében 17,5 százalékos is lehet. Ennél is rosszabb ha a ház, lakás valamilyen magasfeszültség közvetlen közelében helyezkedik el, ez akár 20 százalékkal is ronthatja az értékét.

Ehhez képest a hajléktalanszálló még rosszabb, ha ugyanis ahhoz közel lakunk, akkor az értékvesztés akár22 százalékos is lehet. Ennél jobb, de azért markáns veszteség az is, ha étterem közvetlen közelében, esetleg fölötte lakunk, akkor ugyanis 12 százalékos is bukhatunk. Hasonló veszteséget számolhatunk el temető esetében is, itt 12,5 százalékot mondtak átlagosan a szakértők.