Újabb fordulat jöhet a magyar lakáspiacon: nagyot koppanhat, aki nyárig kivár

Bizonyos szegmensekben még árcsökkenés várható az elkövetkező hónapokban az ingatlanpiacon, de nyártól egy szép lassú emelkedésnek lehetünk majd szemtanúi. Az egyik ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, 3-4 év is lehet, mire visszakúsznak az árak a visszaesés előtti szintre. Mint fogalmazott, a környező országokhoz képest még mindig olcsó hazánkban az ingatlan, miközben a hitelezésben reális kamatokról lehet beszélni évtizedes távlatokban.

Nyolc hónapja tart az ingatlanpiac visszaesése és tavasszal is folytatódhat a trend. Februárban még mindig sok olyan lakás válhat eladóvá, amelynek a megnövekedett rezsi miatt kirívóan nagy a fenntartási költsége, ezeket áron alul, jelentős alkuval tudják majd megvásárolni az érdeklődők. A kínálat bővülése mellett viszont a kereslet továbbra is alacsony maradhat.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elmondta, nyártól az előrejelzések szerint már egy lassú emelkedés indulhat el a piacon. Ugyanakkor a koronavírus-járvány kirobbanását követő hónapokkal ellentétben nem látszik majd nagy ugrás a grafikonokon. A szakértő szerint:

A vevők száma nem ugrik akkorát majd júniusban sem, hogy az rögtön ellensúlyozni a tavaly nyáron történt hatalmas beszakadást. Évekig tarthat ezúttal, hogy folyamatos, de lassú emelkedés mellett visszaálljunk egy normál kereskedelmi állapotra. Viszont már látjuk az alagút végét, a kereslet nagyjából elérte a meder alját, innen pedig csak felfelé visz az út

Az olcsóbb hitelek is növelhetik a keresletet

A szakember elmondta, kényszervásárlások jelenleg is vannak, és ahogy a bizonytalansági tényezők megszűnnek, a befektetők is vissza fognak térni a piacra. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak már nem éri meg bérelt telephelyen dolgozni, ezért inkább most, előre költenek el több pénzt egy ingatlan beruházásnál, hogy aztán később tudjanak a rezsin spórolni. Tapasztalatai szerint egyre több vállalat gondolkodik ilyen irányban.

A lakossági hitelezéssel kapcsolatban arról beszélt, a bankok 8 százalék körüli kamaton kínálnak most hiteleket, ami még mindig nem drága. Az emberek az elmúlt évek 3-4 százalékos kamatai miatt riadnak meg ettől inkább, de mivel januárban már a hitelkamatok elindultak lefelé, vélhetően ez is felhajtóerő lehet majd az ingatlanpiacon. Kérdésre válaszolva elmondta, a környező országokhoz képest még mindig olcsó az ingatlan Magyarországon, európai viszonylatban vizsgálva Budapesten is korrektek az árak.

2005-2006-ban Magyarország nagyon erős vásárlási célpontja volt a külföldieknek, de ez most nem mondható el. Ez a trend viszont hamarosan újra fordulhat, hiszen hazánk fővárosa biztonságos, nem kell cunamitól, földrengéstől tartani, így kívánatos hely lehet a határon túli befektetők számára is. És ha ők megjelennek újra nagyobb számban a piacon, azzal az árak növekedése is elindulhat felfelé

– zárta gondolatait Gadanecz Zoltán