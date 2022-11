Így is lehet: minden németnek az állam fizeti a decemberi gázszámláját

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindenkinek átvállalja a gáz- és távhőszámláját a német állam decemberben - jelentette be Olaf Scholz. A kedvezmény a német lakosságon kívül a kkv-kat is érinti. Emellett jövőre hatósági áras lesz a gáz és a távhő is.

Címlapkép: Getty Images

