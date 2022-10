Így lett a szegények étele 2022-ben igazi luxus: ennyibe kerül most a káposzta, így főzd meg

Őrülten drágul a fejes káposzta a boltokban és a piacokon, már 600 forintot is elkérhetnek kilójáért – azonban még mindig sokat spórolhatunk a káposztafogyasztással, sőt, az egészségünket is felturbózhatjuk vele a hideg félév kezdetén. Mutatjuk, hogyan változott a káposzta ára az elmúlt időszakban, milyen formában éri meg a legjobban vásárolni és hogyan spóroljunk a káposzta tudatos használatával a klasszikus magyaros ételek készítése során – írja a HelloVidék.

A példátlan élelmiszeráremelkedés nem kíméli azokat az egyszerű konyhai alapanyagokat sem, amelyeket korábban senkinek nem jelentett terhet megvenni. A megszokott rend 2022-ben felborulni látszik: az élelmiszerinfláció jelenleg 30% környékén mozog, meredeken emelkedik a lisztfélék és a pékáruk, illetve a tejtermékek ára is, de a szezonális zöldségek kínálatában is 15% körüli általános áremelkedés figyelhető meg. A szezonális zöldségek és gyümölcsök kategóriáján belül kiemelkedő értékeket mutat a fejeskáposzta, melynek kilójáért 80%-kal többet kérnek a piacon, mint tavaly.

Az árváltozás már a nagybani piacok kínálatánál is számottevő (ezeken a piacokon viszonteladók vásárolnak, nagytételben, jellemzően jelentősen alacsonyabb áron, mint a fogyasztók): míg Budapesten a 2021-es év azonos időszakában a fehér káposzta kilója 150 Ft-ba került, addig idén a káposzta ára már 270 Ft/kg-ra kúszott fel (kiugróan magas, 80%-os áremelkedés). A vörös káposzta szintén jelentős emelkedést produkált, 205-ről 255 Ft-ra nőtt (kb. 25%-os áremelkedés).

A káposztát már nagyszüleink, sőt az ő nagyszüleik idejében is igazi orvosságként tartották számon: a nyers káposzta (és nem mellesleg rokonai, a kelkáposzta, a kelbimbó, a brokkoli és a karfiol) gazdag C-, B-, D-, E- és K-vitaminokban, daganatmegelőző antioxidánsokban, béta-karotinban és élelmi rostokban is. Az ásványi anyagok közül a káposztában sok a kalcium és a vas, a benne található kén pedig segíti a szervezetet a baktériumokkal szembeni harcban (természetes antibakteriális hatás). A kálium a szívnek, a kalcium a csontoknak és a fogaknak jó, a rost az emésztőrendszer átmozgatásában jeleskedik, a vas és a zöld színanyag a vérképzést segíti.

