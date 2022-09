Hiába bővül a kínálat, egyre kevesebben keresnek lakást: lassan véget ér az árak szárnyalása?

A változás szele érezhető a lakáspiacon, mivel augusztusban a kereslet mérséklődésével párhuzamosan a kínálat bővült. Augusztusban több mint 34 ezer eladó ingatlanhirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami éves szinten 7 százalékos bővülést jelent. A közepes és felújítandó állapotú ingatlanhirdetések száma pedig ennél is magasabb arányban, 8 százalékkal nőtt. A jelenség mögött az új rezsiszabályok állhatnak.

Bővülő kínálattal és mérséklődő kereslettel zárta az augusztust a lakáspiac, ami a változás szelét jelentheti az ingatlan.com friss elemzése szerint. A lakóingatlanok iránti kereslet csökkenése abból látható, hogy az 1000 eladó lakásra és házra vetített érdeklődések száma éves összevetésben 8 százalékkal esett vissza. Havi szinten - júliushoz képest - pedig 3 százalékkal mérséklődött a kereslet. Mindezek ellenére az eladó lakás és ház hirdetésekre még így is több mint 200 ezer érdeklődés érkezett.

A visszafogottabb érdeklődés továbbra is az elmúlt hónapokra jellemző tényezőkkel magyarázható. A fizetések továbbra is jelentős, több mint 15 százalékos emelkedést mutatnak, ami támaszt ad a lakáspiaci keresletnek is. Viszont az európai szintű energiakrízis, az infláció és a növekvő hitelkamatok sok vevőt kivárásra késztet

- mondta Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője.Hozzátette, hogy a kereslet csökkenésével párhuzamosan a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők 7 százalékkal több eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel augusztusban. Ez a két hatás pedig a tapasztalatok szerint irányváltást vetít előre. Az ingatlan.com elemzése szerint az egy évvel korábbinál 5 százalékkal több, összesen 1731 településen több mint 34 ezer eladó lakás- és házhirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanosok.

A megyék többségében növekedés történt, de az országon belüli kínálat nagyon eltérően alakult. Borsod-Abaúj-Zemplénben például több mint 60 százalékkal bővült a friss kínálat éves szinten, emellett Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun megyében 23-37 százalékos volt a bővülés. Ugyanakkor a fővárosban 3 százalékos csökkenést ment végbe. Mindössze három megyében - Tolnában, Vasban és Zalában - volt még enyhe visszaesés, mégpedig 4-5 százalékos.

Azért is valószínűsíthető a trendforduló, mert az előző hónapban feladott közepes állapotú lakóingatlan-hirdetések száma az átlagnál tempósabban, 9 százalékkal nőtt

- tette hozzá a szakember. Eközben például az újszerűeknél kevesebb mint 6 százalékos volt a dinamika. A felújítandó lakásoknál 6 százalékos volt a kínálatbővülés, miközben a felújítottaké 5 százalékot tett ki.

Azt, hogy nagyobb tempóban növekszik az eladásra váró közepes és felújítandó lakások száma egyértelműen az új rezsiszabályoknak köszönhető, amelyek szerint az átlag feletti fogyasztás esetén jóval magasabb áram- és gázdíjat kell fizetnie a lakóknak.

Márpedig a korszerűsítésre váró ingatlanok jelentős részénél magas az energiafogyasztás, emiatt sok ilyen ingatlan kerülhet piacra a következő hónapokban. Az érintett eladók ugyanis kisebbre vagy energiatakarékosabbra cserélhetik az otthonukat, amikor tényszerűen látható lesz, milyen mértékben emelkednek a fenntartási kiadások.