Még kazáncsere után is jöhet a 455 ezres rezsicsekk: durva számlába szaladhat bele, aki erre nem figyel

Jókora túlfogyasztásba futhat bele még a kazáncsere után is, aki nem körültekintően vág bele a munkálatokba. Így járt olvasónk is, aki hiába cseréltette újabbra 30 éves cirkóját, az éves leolvasáskor jókora különbözeti számlát fizethetett. A szakértő szerint a legnagyobb hibát ott követte el, hogy a cserére ad-hoc bólintott rá a szerelőnél, nem előzte meg tervezés a műveletet. Így pedig simán előfordulhat, hogy hiába 20-30 éveel újabb a készülék, sokkal többet fogyaszt, mint a régi. Mutatjuk, mire kell feltétlenül figyelni, mielőtt belevágnál a korszerűsítésbe.

Elég fájdalmas felismeréssel szembesült a Pénzcentrum olvasója: hiába cseréltette ki a tavalyi évben a 30 éves gázkazánját, az új sokkal többet fogyaszt, mint a rendszerváltás előtt gyártott darab. És ez egy komoly, 65 ezres különbözeti csekket eredményezett az éves leolvasás után (átalányban fizeti a számlákat).

A rezsemelés után ez az összeg kb. a hétszeresére, azaz nagyjából 455 ezer forintra emelkedne, hiszen minden bizonnyal túlfogyasztásként kerülne elszámolásra. De a történetet mesélje el ő maga:

Már évek óta vacakolt a régi, Ferolli gyártmányú cirkónk, az utóbbi időben minden szezon előtt jött egy 30-60 ezres javítás. Tavaly szeptemberben a szaki már úgy számolt, hogy szinte mindent ki kellene cserélni a készülékben, ami már a százezres kategória lenne, és nem is biztos, hogy utána tökéletesen működne. Úgyhogy felajánlotta, hogy tud hozni egy ugyanúgy nyílt égésterű, de újabb, 24 kW-s, Aritson márkájú készüléket, hogy a kéményt se kelljen átépíteni, mert arra már végképp nem volt pénzem. Meg is egyeztünk 600 ezer forintban készülékkel, munkadíjjal együtt, másnapra itt is volt a kazán, a szaki be is szerelte. Igaz, fűtés tekintetében csak C-energiaosztályú, de gondoltam, mégiscsak takarékosabb lesz, mint a régi, 30 éves cirkó. Erre jött a hatalmas gázszámla

- mesélte olvasónk, aki családjával egy 130 négyzetméteres családi házban él, amelynek a homlokzata le van szigetelve, de az ablakcserét már nem tudták megejteni, a radiátorok pedig viszonylag újak az ingatlanban, kb. 10 éve, a költözéskor kicserélték őket.

Újabb, de többet fogyaszt: tényleg lehetséges?

A logika valóban azt diktálná, hogy egy modernebb eszköz jóval takarékosabb, mint a 30 éves, ám mint a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetőjétől megtudtuk, a matek nem ennyire egyszerű. Szilágyi László szerint az olvasónk az egyik legalapvetőbb hibát követte el: bárminemű tervezés nélkül, ad-hoc ugrott bele a műveletbe, nem lett felmérve az épület energiaigénye.

Alapvetően a szerelő részéről nem volt galádság eladni a már ugyan betiltott, de még raktáron maradt készüléket az olvasónak, de a műveletet mindenképp meg kellett volna előzze egy konzultáció egy energetikai tanácsadóval. Ugyanis, ha más energetikai korszerűsítés nem történt, akkor a beruházási költségeken tényleg spórolhatott, de a későbbi, fenntartási költségekben ez visszaüthet! Gyakorlatilag nem is történt fűtéskorszerűsítés, én ezt inkább szintentartásnak nevezném ebben a formában

- húzta alá a szakember, aki elmondta, manapság 30-50 ezer forintért csinálnak az erre szakosodott cégek komplex energetikai felmérést. Bár ez nem kevés pénz, de pontos képet kapunk arról, merre kell elindulni a korszerűsítéssel, milyen lenne az ideális készülék - egyébként a Magyar Mérnöki Kamara oldalán is kérhetünk energetikai tanácsadást, ingyenesen.

A konkrét eset kapcsán pedig kifejtette, az történt, hogy a szaki által hozott készülék teljesítménye sokkal nagyobb lehet, mint a korábbi cirkónak volt, ami visszaköszön a fogyasztásban is.

Ha mondjuk a régi, 18 kW-os helyére felszerelt egy 24-eset, és a beállítások sincsenek rendben, akkor simán előfordulhat, hogy sokkal magasabb a fogyasztás. Egyébként ezek a 24 kW-os modellek a legelterjedtebbek, mert a legtöbben jócskán túlméretezik a fűtési rendszerüket, mondván, az a biztos. De közben lehet, hogy az ingatlanba elég lenne egy sokkal kisebb teljesítményű, ezáltal takarékosabb készülék is. Na, pont ezért fontos, hogy bármilyen beruházás előtt kérjük ki szakértő véleményét, ne ugorjunk bele ész nélkül, mert utána csak a kármentés marad!

- mondta Szilágyi László, aki látatlanban azt javasolta olvasónknak, hogy ha már besétált az erdőbe, akkor

elsőként hívon ki egy hozzáértő kazánszerelőt, aki megnézi, vissza lehet-e folytani az új készülék teljesítményét, és ha igen, akkor mennyit lehet ezzel játszani.

Vásároljon termosztatikus radiátorszelepeket, hogy így is csökkenteni tudja a fogyasztást, de érdemes lehet az egész központi vezérlőrendszert is újraterveztetni.

De ami talán a legfontosabb: mosassa át a rendszert, adott esetben kerüljenek a fűtőkörbe megfelelő vegyszerek is.

Utóbbi, mint kiemelte, azért különösen fontos, mert ha új kazánt szerelünk fel egy régi rendszerbe, akkor a különféle lerakódások is megindulhatnak, hiszen nagyobb teljesítmény érkezik, mint a 30 éves kazánból.

Ez hosszú távon nem csak a fűtőtesteket tömítheti el, ezzel rontva a rendszerteljesítményt, de akár már garanciaidőn belül is tönkreteheti a készüléket, ami újabb többszázezres kiadást is jelenthet!

- hívta fel a figyelmet a kiadóvezető.

Ész nélkül nem lehet beleugrani!

A tervezés fontosságára hívta fel a figyelmet korábbi interjúnkban Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke is, szerinte a 100 százalékos napelemtámogatás és a hőszivattyú torz irányba vitte el a magyar közgondolkodást.

Az a sok ezer ember, akik kidobta a gázkazánját a hőszivattyúért cserébe, majd rádöbben, hogy talán mégsem fogja tudni kifűteni a házát, vagy csak nagyon magas villanyszámla árán – sajnos, ezt nem magyarázza el nekik előtte senki. Mert most mi van? Hallja a kocsmában, a boltban, a tévében, hogy ezt meg ezt kéne csináltatnia a házán, és belevág ész nélkül, ahelyett, hogy megállna, átgondolná, milyen háza van, hol tart most, hova akar eljutni: tehát komplexen szemlélné a problémát

- magyarázta a szakértő, aki szerint az emberek a legtöbb esetben akkor jutottak el a tanácsadásaikra, amikor valamit már elrontottak, valamibe csúnyán beleszaladtak.

Az interjúban az elnök is kitért a kazáncsere problémájára:

Például egy kazáncsere hogyan történik? Az emberek többsége felmegy egy árösszehasonlító oldalra, beírja, hogy milyen típusú kazánja van most, az oldal kidob egy csomó lehetőséget, és abból megveszi a legolcsóbbat. És azután rájön, hogy nem csökkent a rezsiköltsége, mert a kazán ugyanúgy rosszul működik, mint előtte.

Ennek szerinte az az oka, hogy ha közben megcsinálták az energetikai felújítást, akkor valószínűleg az épület szerkezete (hőtároló tömege, az épület határoló szerkezetei) is korszerűek lettek, és sokkal kisebb energiaszükséglettel tudna működni a ház. De ha ugyanazt a kazántípust vesszük, ami előtte volt, mivel nincs hozzá megfelelő szabályozás, rossz hatásfokkal fog működni.