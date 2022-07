Már nagyban megy a rezsimatek: így fizethetjük a számlákat augusztustól

Bár pénteken éjjel megjelent egy rendelet a rezsiemeléssel kapcsolatban, de abból semmi konkrétum nem derült ki az intézkedésről, csupán a kormánytagok kapták meg a maguk feladatát a kérdesben. Úgyhogy még mindig nem tudunk többet, mint amit Gulyás Gergely elmondott a kormányinfón.

A bejelentett intézkedéscsomag többek között a gázkitermelés és a szénbányászat fokozását, az erőművek ügyének rendbetételét tartalmazza, ám az utolsó pontja közvetlenül is érinti a magyar lakosságot, hiszen augusztustól aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a többlethez már piaci áron jut hozzá.

Az átlagfogyasztás, amivel a kormány számol, az elektromos áram esetében 210 kWh/hó, azaz éves szinten 2523 kWh, földgáz esetében 144 köbméter/hó, azaz 1729 köbméter éves szinten. Fontos, hogy fogyasztási helyekről beszélt a miniszter. Hogy ezek a számok miképp jöttek ki, azt Gulyás Gergely nem részletezte, és tulajdonképpen még ma sem tudjuk.

Annyi biztos még, hogy a bejelentés után csiszolnak a részleteken, legalábbis Németh Szilárd rezsibiztos és Dömötör Csaba államtitkár is erről beszélt.

A részletszabályok az árképzésre, a szabályozás módjára is kiterjednek majd. Külön foglalkoznak továbbá azok helyzetével, akik csak áramot fogyasztanak, gázt pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset, továbbá kitérnek a kistelepüléseken élők helyzetére és a nagycsaládosok védelmére is

- mondta vasárnap Dömötör Csaba.

Mielőtt belemennénk, érdemes leszögezni, hogy a pontos rendelet ismerete nélkül semmilyen biztos következtetést nem lehet levonni, mi is most a kormányzati közlések, illetve a saját tapasztalataink alapján gondolkodunk.

A rezsiemelés módjáról egyetlen további részinformáció derült ki a kormányzati kommunikációból:

Az új szabály augusztus 1-től lép életbe, ezt követően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák. A számlázási rendszer technikai átállása előkészítés alatt áll, a technikai részletekről a fogyasztók időben tájékoztatást fognak kapni

- ennyi érdemit közölt a kormány az ügyben pénteken.

Egyből be is indult a találgatás, hogy miképpen fog életbe lépni a rezsiköltségel kiszámítása: ebből a közleményből a többen arra következtetnek, hogy minden lakossági fogyasztót áttesznek egyenletes részszámlázásra, azaz ahogy a köznyelv tévesen hívja, átalányba - utóbbit azt jelenti, hogy az ügyfélnek kevés fogyasztója van (mondjuk egy gázos főzőlapja egy lakásban), és gázórája sincs. Így nem lehet mérni a fogyasztását, úgyhogy a gázosok megállapítanak egy fix díjat, fogyasztástól függetlenül.

Nem visszamenőleg emelnek az áron

A kormány közleménye után számos helyen megjelent az interneten, hogy ezzel lényegében utólagos áremelést hajtanak végre, hiszen a tavalyi fogyasztás alapján kalkulálnák a rezsidíjakat.



De ez nem igaz, ha úgy is számolják majd a rezsit, ahogy mi következtettünk rá, akkor is az aktuálisan elfogyasztott molekulát és áramot fogod kifizetni, csak nem a ténylegeset, hanem azt a mennyiséget, amit a szolgáltató előre megbecsült neked. Ha most is egyenletes részszámlázáson vagy (közismertebb, ám téves nevén átalányon), akkor a számláidon ugyanúgy rajta van, hogy a szolgáltató becslése szerint jelenleg hol kellene állnia az órádnak, és mekkora mennyiség után fizetsz havonta - ezt is az előző évi fogyasztásból számolják.



Tehát még egyszer: minden valószínűséggel nem most fizettetnék meg a tavalyi fogyasztásod. Ugyan többekben felmerült egy olyan verzió is, hogy az elmúlt éves fogyasztás kiszámítás után a túlfogyasztást elosztanák 12-vel, és hozzácsapnák a következő évi számlákhoz, de ez már csak azért sem tűnik járható útnak mert így már viszont felmerülne az utólagos áremelés.