Kiderült a súlyos igazság: ez a magyar családok legfőbb vagyona

Huszonhat európai országot vizsgáltak meg egy kutatás során, amiből kiderült, hogy Magyarországon 91,3 százalékos a lakástulajdonosok aránya. A Világgadaság cikke szerint ezzel párhuzamosan a legdrágább lakások is nálunk találhatóak.

26 ország lakhatási körülményeit vizsgálta meg nem rég a Compare the Market Australia ár-összehasonlítással foglalkozó cég. Magyarország pedig az élmezőnyben végzett a felmérésben, hiszen nálunk 91,3 százalékos a lakástulajdonosok aránya, amivel a harmadikok lettünk az európai országokat összehasonlító listán.

Az első helyen Románia végzett, ahol a lakosság 96 százalékának van saját lakása, míg a második Szlovákia lett 92,3 százalékkal. Ezzel szemben a sor végén Németország áll, amiből látható, hogy a közép-európai régióban sokkal jelentősebb a magántulajdon iránti igény, mint Nyugaton, ahol népszerűbb a bérlési kultúra.

A felmérésben megvizsgálták a négyzetméterárakat is, ahol hazánk végzett az élvonalban az átlag 2250 eurós (900 ezer forint), míg a bérleti díjak tekintetében is harmadikak lettünk a magunk átlag 453 eurós (180 ezer forint) albérletáraival. Hannah Norton, a Compare the Market szóvivője szerint ezek az értékek azért keletkezhettek, mert ahol magasabbak a bérleti árak ott kevesebbet tudnak félretenni az emberek egy saját lakásra, így sokáig maradnak bérleményben.