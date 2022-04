Ez az igazi rezsicsökkentés: most még kevésbé ismert, de biztosan elterjed az új módszer

Az elmúlt hetek minden téren komoly félelmeket ültettünk el bennünk. Szomszédos országban háború zajlik, egyre több gazdasági megszorítás híre érkezik. Az infláció idei évi előrejelzése évek óta nem tapasztalt mértékű, és attól is aggódhatunk, hogy lényegesen megdrágul a jövőben az energiafogyasztás.

Soha aktuálisabb nem volt tehát a téma, hogy mit tehet a fogyasztó és mit tehet az állam azért, hogy racionalizálja az energiafogyasztást és szinten tartsa a háztartás, a vállalkozás, vagy bármilyen intézmény költségeit.

A jelenlegi helyzet még inkább megerősíti korábbi álláspontunkat, hogy az intelligens mérőké a jövő. Soha nem látott méreteket ölt a társadalom energiaigénye, így mindenképpen hatékony energiarendszerre van szükség. Egészen pontosan az energiafelhasználás szó szerint „okosabb” kezelésére és a kapcsolódó költségek csökkentésére

- fejtette ki Nagy Magdolna, aki a Hello Future csapatával segíti az intelligens épületek kialakítását. A hatékony megoldása az intelligens épületek szakértője szerint egy okoshálózat, amely voltaképpen egy olyan elektromos hálózat, amely a technológia segítségével gyűjt információkat a szolgáltatók és a fogyasztók szokásairól, majd ezeket felhasználva automatikusan képes növelni a hálózat hatékonyságát, megbízhatóságát. No és leginkább a gazdaságosságát és fenntarthatóságát.

Az intelligens fogyasztásmérők, akár a víz, gáz, vagy áram esetében is működtehetőek, ezek olyan elektromos eszközök, amelyek rögzítik a fogyasztást és továbbítják az adatokat a közmű felé. Ez szolgálhat adatgyűjtés céljára is, de akár számlázás is beállítható ily módon.

Az energiaszektor átalakítása nagyon fontos. Szerencsére már bőven vannak olyan kormányzati kezdeményezések is, amelyek a környezetvédelem és az energiapoltika által az intelligens mérőórák elterjedését segítik

- emelte ki Nagy Magdolna. Az okosmérők lehetőséget adnak rá úgy a vállalatok, mind a magánszemélyek számára, hogy hatékonyan nyomon kövessék a fogyasztást és a felhasználást, így idejében tudjanak korrigálni, és racionalizálni a fogyasztást, ami növekvő energiaárak mellett amúgy is elengedhetetlen lesz. További nagy előnye az intelligens mérőórák telepítésének, hogy eltűnik a kézi mérőóra leolvasás szükségessége. Legfontosabbnak pedig talán az tűnik, hogy az ökológiai lábnyomunk is csökkenthető a gazdaságosabb energiafelhasználás által.

A világ számos országa már komoly előrehaladást mutathat fel az okosmérők használata terén, így Kína, az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó és az Európai Unió több országa is jelentős fejlesztéseket végez e téren. Egy korábbi nemzetközi jelentés szerint több kormányzati szabályozás is kötelezővé tette az IoT-alapú mérőórák kereskedelmi épületekbe történő beépítését. Az előzetes kutatások szerint a vízgazdálkodás és az energiahatékonyság iránti növekvő kereslet hatására az intelligens fogyasztásmérők piaca 2026-ra várhatóan eléri a 29,8 milliárd dolláros szintet.

A húzóágazatot az áramfogyasztást mérők jelentik 7%-os növekedéssel, amivel elérhetik a 17,7 milliárd dolláros nagyságot. A legnagyobb éves bővülés pedig az intelligens vízórák terén várható, ami a következő hétéves időszakban évi 8,4%-os növekedést mutathat.