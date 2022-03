Ma van a boldogság világnapja: 2022-ben ezek a világ legboldogabb országai, mutatjuk a friss rangsort

Az ENSZ csaknem 10 éve, 2012 júniusában nyilvánította március 20-át a boldogság nemzetközi napjává. Az ötlet egy ázsiai országból, Bhutánból származik: itt vezették be először a bruttó nemzeti boldogság (GNH) fogalmát, amely a lakosság jóllétének mérésére szolgál. A GNH egyesek szerint többet elárul a nemzetek jóllétéről, mint a GDP. A nap célja, hogy felhívjuk a kormányzatok figyelmét az állampolgárok jólétének, tényleges boldogságának fontosságára.

Az ENSZ nemcsak világnapot jelölt ki azért, hogy felhívja a figyelmet az emberi boldogság vizsgálatának fontosságára, hanem 2012 óta közli a Világboldogsági Jelentést, vagyis a World Happiness Report-ot. 2022-ben is megjelentették a 2021-re vonatkozó kimutatásaikat: idén 146 ország között állították fel a boldogság-rangsort. Nem meglepő, hogy 2021-ben is a finnek voltak az elsők a boldogság-ranglistán, viszont Magyarország is javított pár helyet.

Hogyan mérhető a boldogság?

A World Happiness Report komplex módon méri az egyes országok boldogságszintjét. Egyrészt minden évben felmérést készítenek a lakosság szubjektív jóllétéről - vagyis, hogy saját bevallásuk szerint mennyire boldogok. Ezenfelül vizsgálja még az országok más jellemzőit is, mint a szociális ellátás, a várható élettartam, vagy az egy főre jutó GDP, de a lakosságot érő pozitív és negatív hatásokat is, hogy mennyiben tapasztalnak korrupciót vagy nagylelkűséget, mennyire érezhetik hogy szabadon hozhatják meg döntéseiket.

A végleges szám, amely alapján elfoglalhatja egy ország a helyét a boldogság-rangsorban bonyolult mérések és számítások alapján jön ki, amelynek részleteiről bővebben tájékozódni. A rangsor minden évben három év átlaga alapján alakul ki. Tehát a 2022-ben megjelent Világboldogsági jelentés 2019-2021 időszakának boldogságszintéjét mutatja országonként, míg az egy évvel korábban megjelent rangsor a 2018-2020-as időszakot öleli fel.

A világ legboldogabb országai

A rangsort már ötödik éve Finnország vezeti, az igen magas pontszámmal (7,82). A top10-ben főként észak-európai országok találhatók: második helyen Dánia (7,64), harmadik helyen Izland (7,56) végzett. Elől járnak még a boldogságban a svájciak (7,51), a hollandok (7,42), a luxemburgiak (7,4), a svédek (7,38), és a norvégok (7,37). A kilencedik helyen végzett Izrael (7,36) és Új-Zéland (7,2).

A VisualCapitalist egy térképen ábrázolta, mennyire boldogok az emberek abban a 146 országban, ahol 2022-ben elkészítették a kimutatást. Ez alapján látható, hogy a világ boldogabbik fele Észak-Amerika, Európa, illetve Ausztrália:

Magyarország a 2022-es rangsorban az 51. helyen végzett 6,1-es pontszámmal. Ezzel két helyet javított a tavalyi 53. helyéhez képest, azóta a boldogságszint (6,0) némiképp emelkedett. A szomszédos országok közül a leginkább Ausztriában boldogok az emberek (7,16), mely az összesítésben a 11. helyen végzett. Szlovénia (6,63) a 22. helyet szerezte meg, Románia (6,48) a 28., Szlovákia (6,39) a 35., Szerbia (6,18) a 43., Horvátország (6,13) a 47. helyen végzett.

Úgy tűnik, hogy a magyaroknál kevésbé csak az ukránok boldogabbak, ők a 98. helyen végeztek. Ez azt is jelenti, hogy Ukrajna Európa leginkább boldogtalan országa. A legtöbbet a tavalyi rangsorhoz képest Románia javított: akkor még a 46. helyen volt, 6,14 ponttal, idén már a 28. helyre zárkózott fel.

A világ legboldogtalanabb országai jellemzően Afrikában találhatók, azonban a rangsor utolsó helyén Afganisztán végzett 2,4 ponttal.

Az sem mindegy, Magyarországon belül hol él az ember

A Pénzcentrum nemrég készült boldogság-kutatásából kiderült, hogy Magyarországon a legboldogabb megye Veszprém, melyet Pest és Vas megye követ. A fővárosiak csupán a 7. helyen állnak, átlagosan egy 10-es skálán 6,33 pontot adtak a boldogságuknak, ugyanannyit, amennyit a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar megyében élők. A legboldogtalanabbak a Heves megyeiek a felmérésünk szerint: