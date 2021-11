Ez lett a nagy felújítási lázból, támogatásból: ezt kapták a kisgyermekesek, így jártak

Népszerű az államilag támogatott lakásfelújítási hitel, az egyik hazai nagybankhoz közel 10 milliárd forint összegben érkezett érdeklődés, 9 milliárd forintot már igényeltek, 4,3 milliárd forint pedig már az érintetteknél van. A támogatott hitel mellett a jelzáloghiteleknek és a személyi kölcsönöknek is jelentős részét felújítási céllal veszik fel, utóbbiak 32 százalékát fordítják lakáskorszerűsítésre.

Hamar megugrott a népszerűsége idén az állami lakásfelújítási programban elérhető kedvezményes lakáskorszerűsítési kölcsönnek - derül ki a K&H összeállításából. A feltételeknek megfelelő gyermekes háztartások januártól a lakásfelújításra fordított összeg felét, maximum 3 millió forintot támogatásként visszakaphatnak. Februártól pedig államilag támogatott lakásfelújítási kölcsönt is igényelhetnek az érintettek. A kamattámogatás miatt a lakásfelújítási kölcsön kamata maximum 3 százalék, vagyis kedvezményes konstrukcióról van szó, gyorsan népszerű is lett.

A banknál október végéig több mint 10 milliárd forintnyi államilag támogatott lakásfelújítási hitel iránt érdeklődtek a családok, 9 milliárd forintnyi hitelkérelmet már be is nyújtottak, a pénzintézet pedig már 4,3 milliárd forintot folyósított is az érintett családoknak. “Egy-egy támogatott felújítási hitel összege átlagosan 5,1 millió forint. Ennek törlesztése 10 éves futamidő esetében kezdetben havonta 49 246 forint, ameddig be nem folyik az állami támogatás, onnantól jelentősen csökken a részlet” - mondta Árva András, K&H lakossági szegmens marketing vezetője.

10-ből 4

Az államilag támogatott hitelkonstrukciók mellett a piaci konstrukcióknál magas arányban kérik lakáskorszerűsítésre a hitelt. A bank által idén folyósított személyi kölcsönök 32 százalékánál, a nem kamattámogatott jelzáloghitelek 15 százalékánál jelöltek meg lakásfelújítási hitelcélt az érintettek. A fogyasztási hitelezésen belül a lakásfelújítási célú kölcsönök aránya egy év alatt 23%-ról 34%-ra emelkedett. A bank szakemberei arra számítanak, hogy a járvány negatív hatásainak visszahúzódásával “bátrabbá” válnak a háztartások és további bővülés vár a lakásfelújítási hitelek piacára.