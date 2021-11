Fájdalmas fűtési szezon elé néz Európa: az ázsiai piac nyomja fel a gázárakat

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) közzétette szeptemberi földgáz piacmonitoring jelenését. Szeptemberben az általános kínálati hiány mellett továbbra is a földgáz árának növekedése volt megfigyelhető.

A földgáz világpiaci árát szeptemberben is az általános kínálati hiány alakította: az árak a felfokozott piaci reakciók eredményeként dinamikusan növekedtek. A földgáz iránti megnövekedett forrásigény szeptemberben már nemcsak a Távol-Keletet, hanem Európát jellemezte. Az európai piac Ázsiával szemben a hónap végére – a szállítási költségeltérést is figyelembe véve – megközelítőleg 10 €/MWh prémiumot is adott az LNG forrásokra.

A 2021. szeptemberi spot árak augusztushoz képest 75%-kal növekedtek. Az növekedéshez a kínálati hiány mellett az alacsony tárolói töltöttségi szintek miatt kialakult pánik, és valószínűleg az Északi Áramlat 2 üzembe helyezésének várható időpontjával kapcsolatos bizonytalanság is hozzájárult.

Az árakat növelte az is, hogy az előző hónaphoz képest szeptemberben csökkent az európai földgázimport, kevesebb norvég és orosz földgáz érkezett az európai piacra, ugyanakkor az LNG-behozatal kis mértékben nőtt. A kínálat érdemi növekedésére a piac továbbra sem számít, sőt a piaci korrekciót egyre későbbi időpontra teszi.

Szeptemberben a hazai földgáz-felhasználás 5%-kal volt alacsonyabb a tavaly szeptemberi mennyiségnél. A hónapban befejeződött a 2021/2022. téli időszakra vonatkozó betárolás: a magyarországi tárolók töltöttségi szintje jelentősen meghaladta a hónap végén az uniós szintet és a régiós átlagot.