Kegyetlen robbanás várható a magyar ingatlanpiacon: erre mindenkinek fel kell készülnie

Az energiatakarékos új lakások térnyerését célzó Zöld Otthon Program indulása máris hatással volt a piacra: az új lakások iránt érdeklődők száma jelentősen, éves szinten például 68 százalékkal nőtt. A következő időszakban még több új lakás épülhet, a lakásépítési kedv egyébként is erősödik. Az év első nyolc hónapjában 14 százalékkal több lakóépület kapott engedélyt, mint a járvány előtt. Friss adatok szerint Budapesten október elején 936 ezer forint volt az eladásra kínált lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Az I., II. és XII. kerületben 1,5-1,7 millió forintot tett ki, míg több külvárosi kerületben 800 ezer forint alatt maradtak az árak.

Az új lakások piacának, ezen belül a lakásépítéseknek adhat extra lendületet az október elején elindult Zöld Otthon Program, amelynek keretében kedvezményes, maximum 2,5 százalékos végig fix kamatozású, legfeljebb 70 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni energiatakarékos új lakóingatlan építésére vagy vásárlására. Ez újabb lakásépítési hullámot indíthat be, ami várhatóan gazdasági növekedéssel is együtt jár majd. - derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

Repülőrajtot vett az új program

“A Zöld Otthon Program már az indulás utáni napokban fokozta az érdeklődést az új lakóingatlanok - iker-, sor- és családi házak, valamint lakások - iránt, igaz a kereslet ezen a piacon amúgy is erősödött az idén” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az ingatlan.com-on eladásra kínált új lakingatlanok iránti érdeklődések száma a program indulása utáni napokban 165 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbit, éves összevetésben pedig 68 százalékos volt a növekedés.

Szakértői tapasztalatalatok szerint is fokozott érdeklődés mutatkozik a programban elérhető lakáshitel-konstrukció iránt. A hitelfelvételt tervezők számára kedvező, hogy máris verseny alakult ki a bankok között. Meglepetésre akad olyan ajánlat, amely a maximált kamatszint alatt kínálja a történelem legolcsóbb lakáshitelét, emiatt 2,15-2,2 százalékos teljes hiteldíjmutatóval is elérhető a zöld lakáshitel, ez nagyjából fele a piaci kamatszintnek. A hitelkonstrukciók közötti eltérés ugyanakkor akár milliós különbséget eredményezhet a teljes visszafizetendő összegben már a zöld hiteleknél is. Az érdeklődést mutatja az is, hogy az első három napban a money.hu oldalán már több százan kalkulálták ki, hogy melyik zöld hitelajánlat lenne számukra a legmegfelelőbb.

Akár egy szobával nagyobb ingatlant is jelenthet

Balogh László azt is elmondta: “A hirtelen megugró kereslet érthető, mert a program keretében elérhető kedvezményes lakáshitel nagyon sok embert érinthet, mert a gyermekek száma már nem előírás a hiteligénylők számára, a csok igénylők pedig a hitel egy részét kamatmentesen fizethetik. Azok az új lakást vásárló vagy építő családok, akik a jövőre esedékes szja-visszatérítést önrészként forgatnák be a zöld hitelbe, akár 8 millió forinttal nagyobb értékű ingatlanhoz is juthatnak. Ez plusz egy szobát jelenthet a következő otthonukban.”

Ennyiért adják most a zöld otthonokat

Mivel 2022 júniusa után szinte csak olyan ingatlan kaphat használatbavételi engedélyt, amelyik megfelel a zöld hitel feltételeinek, ezért a jelenlegi kínálatban szereplő új lakásokra és házakra már lehet igényelni a konstrukciót. Ezek átadása ugyanis túlnyomórészt jövő nyár után várható. Az ingatlan.com elemzéséből kiderül az is, hogy október elején Budapesten az új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 936 ezer forintot tett ki, ami 7,2 százalékos drágulásnak felel meg. A legdrágábbak közé tartozik a budai I., II. és XII. kerület, ahol 1,5.1,7 milliós négyzetméterár jellemző. Ugyanakkor a legolcsóbb városrészekben - a X., XVII., XIX., XXI. és XXIII. kerületben - 800 ezer forint alatt marad a kínálati négyzetméterár.

A megyeszékhelyeken az átlagos négyzetméterár 650 ezer forintot tett ki, ez 18 százalékos emelkedésnek felel meg. Debrecenben az új lakások piacán 727 ezer forint volt a négyzetméterár október első napjaiban. Szegedet 668 ezer, Győrt 606 ezer, Kecskemétet 641 ezer forintos ár jellemezte.

Évtizedes rekord, gazdasági és lakáspiaci élénkülés jöhet

Az ingatlan.com szakértője szerint a programot övező kereslet miatt új lakásépítési hullám indulhat rövid és középtávon, hiszen 5 százalékos áfakulcs mellett kifejezetten jó üzlet a lakásépítés. Hozzátette: “Az idén egyébként is fokozódott a lakásépítési kedv az év első nyolc hónapjában több mint 11 ezer lakóépületre adtak ki építési engedélyt, ami 2019 és 2018 azonos időszakához, azaz a járvány előtti szinthez képest 14 és 22 százalékos növekedésnek felel meg”. Az élénk kereslet miatt az új lakóingatlanok áraiban idén várhatóan 10 százaléknál is nagyobb értéknövekedés következhet be.

Balogh László azt is elmondta, hogy az új lakások piacának erősödése miatt 2023-ban akár 30 ezer fölé emelkedhet az egy évben megépülő új lakóingatlanok száma és évtizedes csúcsokat érhet el az ágazat. Az építőipar növekvő teljesítménye pedig hozzájárulhat a tartós gazdasági növekedéshez is. A gazdasági növekedés és a jövőre várható béremelkedés a kedvező hitellehetőségekkel kombinálva további lakáspiaci élénkülésnek ágyazhat meg.