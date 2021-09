Retro káposztás tészta recept: A káposztás tészta milyen káposztából készül?

A káposztás tészta az egyik kedvenc klasszikus fogásunk, amivel ha máshol nem is, a menzán biztos, hogy számtalan alkalommal találkoztunk már. Na de hogyan készül a káposztás tészta a legegyszerűbb káposztás tészta recept alapján? Megosztó kérdés, hogy édesen, sósan, vagy savanyú káposztával kell-e elkészíteni!

Cikkünkben a retro káposztás tészta készítését osztjuk meg olvasóinkkal: eláruljuk, hogy a káposztás tészta milyen káposztából készül, milyen tésztafajtát érdemes hozzá használni, illetve, hogy miben más a savanyú káposztás tészta készítése! Tegyünk hozzá cukrot, vagy ne? Mennyi a káposztás tészta kalória tartalma és hogyan készül a káposztás tészta recept videó nélkül, a legegyszerűbb tanácsok alapján!

Milyen étel a káposztás tészta?

A káposztás tészta egy olcsó, könnyen elkészíthető egytálétel, amit gyakran szolgálnak fel menzafogásként. A káposztás tészta elkészíthető és ízesíthető több módon is: lehet maga a káposztás tészta inkább egy sós étel, viszont sokan kristálycukorral eszik, édeskés főétel gyanánt.

A káposztás tészta milyen káposztából készül?

Az eredeti káposztás tészta sima fehér káposzta felhasználásával készül, viszont a savanyú káposztás tészta is népszerű fogás, ami hasonlóképpen készül, mint az alap káposztás tészta recept.

A káposztás tészta milyen tésztával készül?

A káposztás tészta készítéséhez a fodros nagykocka tészta az ideális, amit enyhén sós vízben teljesen puhára főzünk.

Káposztás tészta recept egyszerűen

A káposztás tészta hozzávalói

1 db fejes káposzta

500 g fodros nagykocka tészta

2 ek kristálycukor

0,5 dl napraforgóolaj

só, bors ízlés szerint

A káposztás tészta készítése

Tisztítsuk meg a káposztát a külső leveleitől, vágjuk negyedeire, majd reszeljük le nagylyukú reszelővel. Sózzuk be és tegyük félre, hogy levet eresszen, majd 10-15 perc elteltével facsarjuk ki. A fodros nagykocka tésztát főzzük meg enyhén sós vízben. Öntsük az olajat egy lábasba és karamellizáljuk rajta a cukrot, majd adjuk hozzá a felesleges létől megszabadított reszelt káposztát. Lefedve pároljuk 30-40 percen keresztül, míg teljesen puha nem lesz, ez idő alatt alkalmanként keverjük meg, sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. Keverjük össze a megbarnult, puha káposztát a főtt tésztával és tálaljuk melegen. Ízlés szerint fogyasszuk aránylag sósan, vagy extra kristálycukorral édesítve.

Savanyú káposztás tészta

A savanyú káposztás tészta készítése ugyanilyen egyszerű, mindössze friss káposzta helyett savanyítottat kell használnunk. A savanyú káposztás tészta recept készítése során a káposztát mossuk meg alaposan (akár be is áztathatjuk tiszta vízben, hogy elűzzük a savanyú íz nagyját), majd ugyanúgy pároljuk meg a karamellizált cukorral, mint a fenti káposztás tészta recept esetében. Ez után már jöhet is a frissen főtt tészta és fogyaszthatjuk az ételt.

Káposztás tészta mellé milyen leves illik?

A káposztás tészta és a hozzá hasonlatos egyszerű főételek (például grízes tészta) mellé mindenképpen tartalmasabb levest ajánlunk, ugyanis egy üres zöldséglevessel kiegészítve nem kapunk teljes értékű étkezést. A káposztás tészta mellé nagyszerűen illik a gulyásleves, vagy a tárkonyos raguleves, de palóclevessel vagy Jókai bablevessel is nagyszerű párosítást képez.

Káposztás tészta kalória: Mennyire hizlaló a káposztás tészta?

Egy adag káposztás tészta kalória tartalma: kb. 480 kcal

100 g káposztás tészta kalória tartalma: kb. 150 kcal

A káposztás tészta egy nagyon könnyen elkészíthető főétel, aminek az alapanyagait olcsón beszerezhetjük, azonban nem tartozik a diétás ételek közé – éppen ezért fogyókúra alatt nem javallott a káposztás tészta készítése, extra kristálycukorral fogyasztva pedig semmiképp se fogyasszuk, ha fogyni szeretnénk.