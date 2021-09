Ennyit az építőanyagárak csökkenéséről: már most látni, a lakások ára nem lesz olcsóbb, sőt!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az építőanyagok drágulása megállt, és ez megtorpanást okozott az új lakások árnövekedésében is. Augusztushoz képest lényegében stagnált az új építésű ingatlanok átlagos négyzetméterára a kínálati piacon. A kereslet továbbra is erős, az egy évvel korábbi szintet 80 százalékkal, a két évvel ezelőttit 45 százalékkal haladja meg. Emiatt viszont egyelőre nem lehet arra számítani, hogy az építőanyagárak csökkenése az újlakás-árakat is mérsékelné.

Az iparági szereplők szerint megállt az építőanyagok drágulása, és bizonyos termékcsoportok esetében még árcsökkenés is megfigyelhető, ez pedig megtorpanást okozott az új lakóingatlanok áremelkedésében is - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! “Az elmúlt hónapokban drasztikus alapanyag-drágulás jellemezte a világgazdaságot, ezen belül Magyarországon is jelentősen emelkedtek az építőanyag-árak. Az utóbbi hetekben azonban megállt a drágulás, ezzel párhuzamosan pedig az eladásra kínált új lakások ára szeptember elején, augusztushoz képest lelassult a drágulás, inkább stagnálásba váltott. Ez persze nem csak az építőanyag-drágulás megtorpanásával magyarázható, hanem azzal is, hogy összességében már sokkal dinamikusabb árnövekedést már nem nagyon bír el a magyar piac” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kereslet ugyanis továbbra is erős, így nem az érdeklődések elmaradásával magyarázható a drágulás lelassulása - tette hozzá. Nagyon erős a kereslet az új lakások iránt Az új lakások iránti kereslet a közvetítő-portál adatai szerint az idei év első nyolc hónapjában tavalyhoz képest 80 százalékkal, 2019 azonos időszakához képest pedig 45 százalékkal többen érdeklődtek az kínálatban szereplő új lakások iránt. Az idei hónapokban pedig rendre nagyobb volt a kereslet az új lakások piacán, mint a korábbi évek azonos hónapjaiban. Balogh László szerint a keresletet élénkítette az idei év elejétől újra bevezetett kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfa, de szerepet játszik benne a csok segítségével vásárolt lakások áfa- és illetékmentessége is. Az erős kereslet miatt ugyanakkor nem lehet arra számítani, hogy az építőanyagárak további csökkenése az új lakások árát is mérsékelni tudná. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Árak, négyzetméterek, városok Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára szeptember első napjaiban 927 ezer forintot tett ki, míg augusztusban 926 ezer forintnál járt, ezek az árak a tavaly szeptemberi 868 ezer forintos kínálati átlagárat képest közel 7 százalékkal haladják meg. A fővároson kívüli piacot nézve a legjelentősebb újlakás-kínálatot felvonultató megyeszékhelyek közül Debrecenben az új lakások átlagos négyzetméterára 709 ezer forint volt szeptember elején, csakúgy, mint augusztusban, igaz, ez a tavaly szeptemberi 597 ezer forinthoz képest 19 százalékos növekedésnek felel meg. Kecskeméten a szeptemberi 661 ezer forintos kínálati átlagár lényegében megegyezik az augusztusi és a tavaly szeptemberi szinttel. Miskolcon is stagnálás volt havi összevetésben, ám a 603 ezer forintos átlagos négyzetméterár a tizenkét hónappal korábbihoz képest több mint 30 százalékos emelkedésnek felel meg. Ugyanakkor a győri piacon 571 ezres árral indult a szeptember, ami augusztushoz képest 3 százalékos, éves szinten pedig 18 százalékos drágulást takar.

Címlapkép: Getty Images

