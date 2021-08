Filléres trükkökkel foghatsz sokat a rezsin ősszel: így lesz olcsóbb a fűtés, környezettudatos a lakás

A nyár még nem múlt el teljesen, azonban hamarosan érkeznek a hidegebb, sötétebb őszi napok. Ami egyet jelent a fűtési szezonnal és a magas rezsivel. Nincs pénzed korszerűsíteni otthonod, de mégis szeretnél spórolni, és kicsit környezettudatosabban élni? Itt a megoldás!

Mind tudjuk, hogy a fűtési szezon, és a lakások rossz szigetelése egyet jelent a kiugróan magas rezsivel. A magyar háztartások is sok pénzt égetnek el a rossz szigetelés, és fűtés miatt.

Egy szigetelés nélküli családi házban az energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik - számolt be korábban lapunk. Mint akkor kiderült:

Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75 százalékát, családi ház esetén akár havi 40-50 ezer forintot fűtésre költenek.

A számlák nagyban függnek attól, hogy mekkora a lakás, ház valamint hogy milyen a szigetelés. Ha bérlakásban laksz, úgy nem alakíthatsz át, ha a saját házadban élsz, úgy meg nem biztos, hogy van pénzed átalakítani a fűtési rendszert, esetleg a szigetelés felújítására.De hogyan tehetjük lakásunkat környezetbaráttá, és hogyan spórolhatunk a rezsin? Erre ad választ a rent.com hírportál tippjeiben, amelyekkel olcsón, esetleg minimális befektetéssel te is javíthatsz bérlakásod, vagy családi házad szigetelésén.

A magazin azt az egyszerű módszert ajánlja, hogy amennyiben van rá lehetőségünk, úgy télen tekerjük le a fűtést. Pár fok különbség még nem fog hideg érzetet nyújtani, de sokat jelenthet a számla szempontjából. Attól, hogy nem vagyunk rövidujjú pólóban a lakásban, még nem jelenti, hogy fázni fogunk. Ezzel együtt a bojlert is lekapcsolhatjuk, ha nem vagyunk otthon, hogy az ne melegítse a vizet feleslegesen.

Minimális anyagi befektetés a villanykörték lecserélése energiatakarékos körtére, valamint figyeljünk oda arra, hogy elektromos eszközeinket ne hagyjuk bedugva, és ne égessük a villanyt fölöslegesen.

Költséghatékony és környezetbarát módszereket olvashatunk a howstuffworks.com összeállításában is, ahol ingyenes tippekkel látnak el bennünket. Ők azt ajánlják, hogy ellenőrizzük hűtönk állapotát is.

Sokan nem tudják, de egy rossz hűtő feltornázhatja a villanyszámlát. Figyeljünk oda, hogy jól zárjon a hűtőnk, tartsuk azt tisztán, ne tegyünk be meleg ételt, és mindig figyeljünk, hogy a vízelvezető csőt ne blokkolja semmi.

Az oldal azonban fűtési tanácsokkal is ellát bennünket, amelyekkel nem csak melegebb lehet bérelt lakásunk, de a számlákat is csökkenthetjük általuk:

Rendezzük el lakásunkat úgy, hogy a radiátort ne takarja bútor, ezzel szabadon áramoltatni a meleget.

Sötétítő függönyökkel pedig kizárhatjuk a kinti hideget, amennyiben az ablakunk régi, és szelel.

A függönyöket később egy új lakásban is felhasználhatjuk, nyáron pedig segíthetnek kint tartani a meleget.

A nyílászárók állapota igen fontos, ha környezettudatosságról, és rezsiről van szó, éppen ezért alaposan nézzük meg, mennyire zár az ajtó, ablak. Amennyiben úgy látjuk,hogy régi nyílászáróink nem szigetelnek eléggé, úgy akár öntapadós szigeteléssel, vagy egy ronggyal is megoldhatjuk azt, hogy ne szökjön a meleg.

A radiátor mögé helyezett aluminium fólia pedig segít a meleget sugározni.

Télen a levegőt nedvesen tartva szintén melegebb lehet a lakásunk, azonban figyeljünk oda, hogy ez ne okozzon penészedést.

Ha otthonunkban vannak szellőző rácsok, szigeteljük azokat is, hiszen télen itt is szökhet a meleg. Ügyeljünk arra, hogy lakásunkban a falak szárazak maradjanak, szellőztessünk rendszeresen, viszont amit nem használunk, azt kapcsoljuk ki, és ne fűtsük az utcát - ezekkel a tippekkel megtarthatjuk a meleget, és valóban csökkenhet a villanyszámla is.