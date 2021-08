Horror a pesti lakáspiacon: nem elírás, itt a 3,8 milliós négyzetméterár

A 2020-as mélypont után ismét magára talált az újépítésű ingatlanok piaca. 2021 első félévében 111 társasházi projektben közel 4200 lakás értékesítése indult el, ami időarányosan 80 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A növekvő kínálat mellett a kereslet is élénkül, amit hosszú távon a rozsdaövezeti akcióterületekre vonatkozó új áfavisszatérítési támogatás még tovább fokozhat. Az OTP Ingatlanpont szakértői összeállításukban a fővárosi újlakás-piac helyzetét veszik górcső alá a legfrissebb Budapesti Újlakás Értéktérképének adatai alapján.

A 2020 első félévében regisztrált sokéves mélypont után a januártól visszavezetett 5 százalékos lakásáfa (CSOK igénybevételével 0 százalék) és az új otthonteremtési támogatások miatt mind a beruházók, mind a leendő vásárlók nagy reményekkel várták az idei évet. Ez az optimizmus az OTP legfrissebb Budapesti Újlakás Értéktérképének adataiból is kiolvasható, hiszen 2021 első félévében 111, kétlakásosnál nagyobb volumenű projektben összesen közel 4200 lakás értékesítése indult el Budapesten, és 72 további projektben közel 13 ezer lakás áll előkészítés alatt.

Rögtön az év elején megugrott az érdeklődés és a pozitív tendencia azóta is kitart. 2021 első félévében a kínálati oldalon időarányosan 80 százalékkal nőtt az eladó újlakások száma. Ami pedig a keresletet illeti, míg 2020 egészében 4700 újépítésű ingatlant értékesítettek, addig 2021 első félévében 3200 tranzakciót regisztráltunk, ami időarányosan 40 százalékos növekedést jelent

– jellemzi a piaci folyamatokat Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Bővülő újlakás-kínálat

A legtöbb, összesen 15 darab beruházás értékesítése a XI. kerületben indult el, szoros második helyezett a III. kerület 14 projekttel, míg 9 projekttel, kicsit leszakadva az élbolytól, a XIII. kerület végzett a harmadik helyen. Az I. és VII. kerületben nem indult csak új projekt, az V. és XXI. kerületben 1-1 beruházás értékesítése kezdődött el az első félévben.

A projektek átlagos lakásszámát tekintve nagy a szórás, amit természetesen a kerületek adottságai (kertvárosi környezetben a kisebb pár lakásos beruházások jellemzőek) is befolyásolnak. A XIII. kerületben 203, a IX. kerületben 179, a VIII. kerületben 71 lakásos az átlagos projektméret, míg a XI. kerületben 28. Új lendületet kaptak a nagy beruházások is, idén az első félévben 12 darab 100 lakásosnál nagyobb projekt értékesítése indult el, míg a teljes tavalyi évben 6 ilyen beruházást regisztráltak a fővárosban.

A már bejelentett, de még nem értékesített projekteket vizsgálva, a XI. kerületben 16 beruházásban 5500 lakás, a XIII. kerületben, 10 projektben 1800, Zuglóban 3 projekt keretében 1200 lakás, míg a X. kerületben, 6 projektben 920 lakás értékesítésének indulása várható a következő években.

Az idei évben minden kerületben várható új társasház átadása. 2000-nél is több lakással a listavezető a XI. kerület, 1800 a XIII., 900 pedig a IX. kerületben készül el a tervek szerint. 2022-es átadással jelenleg 4900 lakásról van tudomásunk, ebből közelítően 1700 a XIII., 700 a XIV. és 600 a VIII. kerületben épül. Az adatok kapcsán természetesen számolni kell az esetleges idei csúszásokkal is, illetve a szinte heti rendszerességgel induló nagyobb projektek lakásszámai is egyelőre mind a jövő évi, illetve a 2023-as átadási volument növelik.

A befektetők által hagyományosan preferált területek mellett újdonság, hogy a pesti oldal peremkerületeiben is látványos növekedésnek indult a beruházások száma és volumene. Míg

a XVI., XVIII. és XXIII. kerületekben több ütemes óriásprojektek indultak el, addig a XV., XVII. és XIX. kerületekben kisebb lakásszámú társasházak nőnek ki a földből.

A kertvárosokban egyre több a nagy projekt, de a hangsúly hagyományosan és továbbra is a rozsdaövezeteken van, itt épül a legtöbb és legnagyobb lakásszámú beruházás Budapesten. A régóta várt és a július végi bejelentés után most már valóban megvalósulni látszó kormányzati intézkedés, miszerint szeptembertől a rozsdaövezeti akcióterületeken épülő lakások 5 százalékos áfáját visszaigényelhetik a vevők, még nagyobb lökést adhat ezeknek a fejlesztéseknek

– tette hozzá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Élénkülő kereslet és növekvő árak

2021 első félévében a XIII. kerületben értékesítették a legtöbb újlakást, szám szerint 1040-et, a IX. és XI. kerületekben pedig közel 430-430 lakás talált új tulajdonosra. Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérkép adatai alapján, július elején 846 már átadott és 5843 még építés alatt álló ingatlanból válogathattak azok, akik most vagy a közeli jövőben szeretnének újépítésű lakást vásárolni.

A VIII., IX. és XIII. kerületekben, ahol a beruházások volumene is nagy, még bőséges a kínálat, csakúgy, mint a III., XI. és XIV. kerületekben, ahol egymás mellett épülnek néhány lakásos és akár több százas volumenű projektek. Az eladatlan ingatlanok egyharmada (270 költözhető és 1950 épülő új lakás) a XIII. kerületben található. Az I., VII., XVI., XVII., XXI., XXII. és XXIII. kerületekben ugyanakkor egyenként mindössze tíz alatti már átadott lakásból válogathatnak az érdeklődők.

Az építőanyag-árak robbanásszerű növekedése miatt az az év elején még reálisnak tartott forgatókönyv, miszerint az áfacsökkenés az árak átmeneti és rövid távú mérséklődését vonhatja maga után, mára szertefoszlott és az újépítésű lakások árai folyamatosan növekednek. Az OTP adatbázisa szerint a 2022-2023-ban átadni tervezett, részben még csak tervasztalról árult fővárosi projektek négyzetméterárai 500 ezer és 3,8 millió forintos szélső értékek között mozognak, az átlagos négyzetméterár pedig közelíti az 1,1 millió forintot.