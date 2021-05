Rengeteg magyar szív fölöslegesen az ügyintézéssel: karnyújtásnyira a megoldás, mégsem élnek vele

Hiába egyre nagyobb a jelentősége a tudatos időbeosztásnak, még mindig viszonylag magas azok aránya, akik nem használják ki a hivatalos vagy banki ügyintézéshez kapcsolódó időpontfoglalási lehetőségeket. Az emberek közel fele halasztott már el ügyintézést munkahelyi vagy családi elfoglaltságok miatt, mert tervezés híján nem tudott időt szakítani rá - derült ki az OTP Bank legfrissebb reprezentatív kutatásából*. Banki ügyintézés esetében, noha az emberek közel 80 százaléka tudja, hogy lehet előzetesen időpontot foglalni, csupán 44 százalékuk él ezzel a lehetőséggel. Az OTP Bank már mobil applikáción keresztül is igénybe vehető időpontfoglalás szolgáltatásának előnye, hogy az ügyfelek rögzített időpontra érkezve, soron kívül, gyorsan és kényelmesen tudják pénzügyeiket intézni.

Ahogy a fokozatos enyhítéseknek köszönhetően lassan kezd visszaállni az élet a megszokott kerékvágásba, úgy irányul egyre több figyelem a korlátozások miatt elhalasztott, elintézésre váró, illetve hivatalos ügyintézést igénylő teendőkre. Érdemes azonban átgondoltan és tervezetten nekikezdeni a felhalmozódott tennivalók elvégzésének, mert egy kis előrelátással sok idő megspórolható, nem beszélve arról, hogy kényelmesebben és várakozástól mentesen lehet lebonyolítani ügyeinket.

Az elmélettel vélhetően a többség tisztában van, de nézzük meg, mi derül ki a gyakorlatra vonatkozóan az OTP Bank kutatásából: vajon mennyire intézi tervszerűen a magyar lakosság ügyes-bajos dolgait, és ezeken belül elsősorban banki teendőit? Mennyien ismerik - és közülük mennyien veszik igénybe - az előzetes időpontfoglalást ott, ahol erre lehetőség lenne?

A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy az emberek közel fele nem tervezi meg intézni valóit, és – bár sok esetben lehetséges lenne előre időpontot foglalni és összehangolni hivatalos teendőiket munkahelyi és családi kötelezettségeinkkel – 45 százalékuk inkább elhalasztja hivatalos (pl. okmányirodai, banki ügyintézéssel kapcsolatos) intézni valóit.

A banki ügyintézési szokásokat megvizsgálva, a kutatás eredményei szerint az emberek több mint háromnegyede (77%) tisztában van azzal, hogy lehet előre egyeztetett időpontban banki ügyet intézni, ennek ellenére a megkérdezettek kevesebb mint fele (44%) foglal rendszeresen vagy időnként online időpontot, még úgy is, hogy a válaszadók többségének az a saját tapasztalata, hogy előzetes időpontfoglalással gyorsabban el tudta intézni teendőit.

Tavaly a fióki ügyfélforgalomban az időpontfoglalásra érkező ügyfelek aránya jelentősen megnőtt, közel félmillió foglalás történt, március óta pedig már telefonos applikációnkon, a SmartBankon keresztül is elérhetővé tettük számukra az időpontfoglalás lehetőségét. Örömmel tapasztaljuk, hogy a visszajelzések alapján ügyfeleink számára az új funkció nem csak megkönnyíti hétköznapjaikat, de a banki ügyintézéssel töltött idejüket is jócskán lerövidíti. Mivel a tudatos és a jól szervezett időbeosztás jelentősége rendkívül felerősödött az utóbbi időben, bízunk benne, hogy továbbra is egyre több ügyfelünk veszi igénybe az OTP Bank időpontfoglalási szolgáltatását

– nyilatkozta Vörös Tamás, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.