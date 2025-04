Kevesen hiszik el, de működik: így lehet két jegyet javítani a 2025-ös érettségin, még nem késő

Az írásbeli érettségi vizsgák május 5-én indulnak, de a szakértők szerint a következő napok még döntően befolyásolhatják az eredményeket. A végzős középiskolások számára ez az időszak nemcsak a tanulásról, de komoly mentális kihívásokról is szól.

Két hét van hátra az érettségi írásbelikig, de a szakértők szerint még most is van esély látványos eredményjavításra. Egyes tanulók akár két jegyet is képesek feljebb lépni a következő napok célzott, intenzív felkészülésével – különösen, ha okosan választják meg, mire koncentrálnak.

A Korreptor Tanoda tapasztalatai szerint sok diák még az utolsó pillanatban is jelentkezik néhány napos gyorstalpalókra, ahol nem új tananyagot vesznek át, hanem rendszereznek, ismételnek, és éles helyzetre készítenek fel. A kulcs nem a kapkodás, hanem a célzott fókusz: elsősorban arra a tárgyra érdemes koncentrálni, ahol a legnagyobb a lemaradás vagy a bizonytalanság - áll a közleményükben.

Bár a köztudatban a matek és a töri a „mumus tantárgyak”, a legtöbb jelentkező most a magyar nyelv és irodalom kurzusokra jelentkezik – ami talán meglepő, de a vizsgarendszer ismeretében teljesen indokolt. A mentális felkészülés pedig legalább olyan fontos, mint a lexikális tudás: a siker sokszor azon múlik, hogyan tudja a diák kezelni a stresszt az éles helyzetben.