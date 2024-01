Asztalra csaptak a magyar szülők: ezek a gyerekek ma a magyar bürokrácia legnagyobb áldozatai

"Értelmetlen hatósági eljárással frusztrálják a családokat, ugyanis az Oktatási Hivatal semmi érdemlegeset nem tud kezdeni a kérelmekkel, melyeket érdemben a pedagógiai szakszolgálatok bírálnak el.A túlbürokratizált rendszer káros is: évente több ezer gyerek lemarad a plusz egy év óvodáról pedig szüksége lenne rá, miközben az elsős évismétlők száma 5% fölé emelkedett" - közölte a Szülő Hang annak kapcsán, hogy január 18-ig van lehetőség kérvényezni a szülőknek a plusz egy év óvodát.

"Már csak néhány napig van lehetőség kérelmezni a plusz egy év óvodát az Oktatási Hivatalnál, mielőtt lejár a január 18-iki határidő: a szülőknek az Oktatási Hivatal online felületén kell benyújtani a kérelmet. Az Oktatási Hivatal viszont nem tud érdemben dönteni a beérkező kérelmekről: ha a beérkezett információk alapján nem tartja egyből elfogadhatónak, akkor a pedagógiai szakszolgálat vizsgálatát kérik, ahol az érdemi döntés születik. Így az Oktatási Hivatal egyedül arról dönt, hogy kinél legyen szakszolgálati vizsgálat és kinél nem, de ebben a kérdésben a tapasztalatok szerint az Oktatási Hivatal döntése nem egységes" - írták.

"A lakóhely jobban számít, mint a szülői kérelem tartalma: ahogy a korábbi években, úgy most is egyes vármegyékben jóval nagyobb arányban rendelnek el szakszolgálati vizsgálatot, mint máshol" - áll a közleményben. Az alábbi ábrán a közösség 2024-es eddigi szülői visszajelzéseinek részeredményei láthatóak azoknál a vármegyéknél, ahol erről már van elegendő adat:

"Az eljárást az egységesítés ürügyével vezették be, de a valóságban az eljárás nem egységes, az Oktatási Hivatal nyilvános kritériumok nélkül, önkényesen dönt a szakszolgálati vizsgálat elrendeléséről. A kormányzat által mesterségesen túlbürokratizált rendszer méltatlanul bánik a családokkal, miközben a szülők sokszor nem kevés időt és akár pénzt is áldoznak arra, hogy a megfelelő támogató dokumentumokat beszerezzék, a túl sok és szükségtelenül megismételt vizsgálat a kisgyerekeket stresszeli, a pedagógiai szakszolgálatokat pedig papírgyárakká degradálja. Bár a 2020-as bevezetés óta már ötödik éve működik a rendszer, az érintett szülők 95%-a most is elutasítja azt" - írja a Szülői Hang közleménye.

"Az Oktatási Hivatal kihagyható a folyamatból, a szülők - ha egyáltalán szükség van rá - fordulhatnának közvetlenül a pedagógiai szakszolgálathoz, ahol a gyerekeket eleve jobban ismerik. Az Oktatási Hivatal szükségtelen bevonása nemcsak értelmetlen papírgyártást jelent, hanem emiatt a szülőknek irreálisan korán kell dönteniük módosítási lehetőség nélkül, miközben ebben a korban a kisgyerekek gyorsan változhatnak. A folyamat elsősorban nem a kimeneten, hanem a bemeneten szűr: bár a beadott kérelmek túlnyomó többségét (2023-ban 98%-át) elfogadják, mégis évente több ezer gyerek lemarad, mivel a kellő támogatás hiányában sok szülőben nem tudatosul a túl korai határidőig, hogy a gyermek érdekében kérvényezni kellene. A kérvényező szülők visszajelzése szerint 37%-ban a szülők nem kapnak tájékoztatást az óvodában az érdemi pedagógiai döntéshez, 8%-ban pedig egyáltalán nincs tájékoztatás még az eljárásról sem; a kormányzat nem szervezte meg a szülők megfelelő tájékoztatását és felkészítését" - írták.

Különösen a hátrányos helyzetű vagy gyengébb érdekérvénysítő képességekkel rendelkező családoknak elrettentő az online kérelmezés és a gyermekek hatósági eljárás keretében történő vizsgálata, pedig pont ezekben a családokban lenne a legnagyobb szükség a plusz egy év óvoda lehetőségére. Nemzetünk tragédiája, hogy sok kisgyerek már az iskolakezdés időpontjában hátrányból indul a jelenlegi iskolaérettségi eljárás következtében

- áll a közleményben.

"Amikor bevezették a rendszert, a kormányzat visszaélésekre hivatkozott, és arra utalt, hogy a szülők túl nagy számban szükségtelenül élnek a plusz egy év óvoda lehetőségével. Mindez nem igazolódott be, hiszen ha így lenne, akkor a szakszolgálaton nagyobb arányban utasítanák vissza a kérelmeket. Az adatok azt mutatják, hogy az esetek túlnyomó többségében a szülők és az óvodapedagógusok helyben jól el tudják dönteni maguk is, hogy szükség van-e a plusz egy év óvodára. A névleg családbarát kormány által bevezetett eljárás 5% fölé növelte az első osztályosok körében az évismétlések számát, holott ezek az évismétlések óriási kudarcélményt jelentenek a gyerekeknek, és sokkal jobb lett volna, ha ezek a gyermekek inkább az óvodában töltenek még egy évet. A rossz rendszer következtében éretlenül iskolába kerülő gyerekek a többieket is hátráltathatják, ami rontja az egész oktatási rendszer hatékonyságát" - írta a Szülői Hang Közösség.