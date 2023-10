Újabb siralmas jelentés látott napvilágot a tanárok helyzetéről Magyarországon: hát itt tartunk?

Magyarországon átlagosan 42 évig kell dolgoznia egy tanárnak, hogy a fizetési létra tetejére jusson, ami a leghosszabb idő az EU-tagállamok mezőnyében - írja a G7. Az EU-ban ez átlagosan 30 évig tart. A környékbeli országok közül sokban tart még hosszú ideig a bérskála csúcsára jutni, Horvátországban, Romániában és Szlovákiában is 40 év.

A leggyorsabban Hollandiában jut a legmagasabb fizetési kategóriába egy tanár, 12 év alatt – derül ki Az Európai Bizottság Eurydice hálózatának pedagógusi és iskolaigazgatói fizetésekről szóló éves jelentéséből, írja a lap. Írországban, Cipruson, Hollandiában és Lengyelországban a tanárok kezdő fizetése több mint 60%-kal emelkedhet az első 15 évében.

A jelentés arra is kitért, hogy a tanárok éves fizetése a különböző országokban erősen korrelál az egy főre jutó GDP értékkel (vagyis minél magasabb az egy főre jutó GDP, a tanári fizetések is annál magasabbak egy országban). Az oktatás mindhárom szintjén - Magyarországon általános, középiskolai és felsőoktatás - 13 vizsgált országban a tanári fizetések magasabbak, mint az egy főre jutó GDP, míg 10 országban, köztük Magyarországon is, alatta maradnak.

Nyolc EU-tagállamban a pályakezdő tanárok fizetése egyik oktatási szinten sem éri el az évi 20 000 PPS-t, vagyis vásárlóerő-paritást, köztük Magyarországon sem. (A vásárlóerő-paritás egy közgazdasági módszer egy alternatív árfolyam kiszámítására két valuta között, melyet mindenekelőtt nemzetközi életszínvonal-összehasonlításokra használnak.) Ugyancsak 10 országban látható az, hogy nincs különbség a kezdőbérekben, ha valaki tanítónőként, vagy egyetemi óraadóként pályakezdő - köztük hazánkban sincs.