Ezeket a szakmákat érdemes tanulnia annak, aki bankot robbantana jövőre

Sosem késő új karriercélokat kitűzni, már csak azért sem, mert a saját magunk fejlesztésére szánt pénz mindig megtérül. Kurucsó Zsolttal, a DEKRA Akademie Kft., egy felnőttképzéssel foglalkozó cég ügyvezetője válaszolt azokra a kérdésekre, hogy jelen körülmények között mégis milyen szakmát érdemes választani a karrierváltóknak.

Sokaknak vált bizonytalanná a munkahelye, egyes vállalatok százával küldik el a dolgozókat. Kurucsó Zsolt felnőttképzési cégvezető az Indexnek adott interjúja szerint ebben a helyzetben sokat segít, ha több lábon állunk, akár több szakképesítés is van a zsebünkben.

Az elmúlt 2-3 év megtanított minket arra, hogy bármikor felütheti a fejét egy krízishelyzet, és ilyenkor benne van a pakliban, hogy munkahelyet kell váltanunk. Az utóbbi időben megnövekedett az igény azon szakemberek iránt, akik az energiaköltségek csökkentésében segíteni tudnak a vállalatoknak: ilyen például a nyílászáró-szerelő és a napelem-telepítő. Mint elmondta, Mivel nagy igény van rá és egyelőre kevesen rendelkeznek a képesítéssel, jól megfizetik a cégek ezeket a szakembereket. Arra a kérdésre, hogy ha a fizetés a fő szempont, milyen szakmákat érdemes választani, így válaszolt:

Számukra a legjobb választások között az IT, a műszaki és az agrárszakmák lehetnek. Ebből is kiemelném az IT-t, ahol jelenleg a legnagyobb fizetéseket kínálják a piacon. Egyébként nem kell hozzá emberfeletti tudás, csak logika és rendszerezőképesség. A piaci igények olyan nagyok például a programozók iránt, hogy mi is elindítottunk egy Python programozói képzést.