Több ezer magyar szülő rontja el így a gyerekét: vigyázz, nehogy elkövesd ezt a hibát

Nehezen beszélünk pénzügyeinkről, főleg gyerekeink előtt, akiknek, ha tehetnénk, mindent megadnánk. Azonban a pénzügyeinkhez való hozzáállásunkat a gyerekeink is eltanulhatják tőlünk. Mi, magyarok nem vagyunk a legjobbak, ha pénzügyi tudatosságról van szó, pedig fontos lenne, hogy jó példával járjunk gyermekeink előtt is.

A gyerekek sok mindent a szüleiktől tanulnak, ez nincs máshogy a pénzügyekkel sem. Ezért fontos, hogy a szülők megértsék, hogy a szokásaik, gyakorlataik kihatással lehetnek a gyerekekre, hiszen, ha a szülő tudatosan kezeli a pénzügyeket, úgy a későbbiekben a gyerekek ezt a magatartást fogják felvenni.

Egy korábbi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) felméréséből kiderült, hogy az általuk meghatározott kritériumok alapján a 26 vizsgált ország lakosainak zöme a pénzköltéshez ért, azonban a tudatos pénzügyi döntésekhez nem. A kutatásban olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint mennyire tud az alany felépülni pénzügyi visszaesésekből, rendelkezik e tartalékokkal, okoz e számára stresszt a pénz, fizetés és költekezés. A felmérésben Magyarország is részt vett, hazánk pedig az OECD - átlagot súrolja. A 26 vizsgált országból mi a középmezőnyt értük el. Azonban nem csak mi teljesítettünk gyengén a felmérésen, hiszen a kutatóközpont kiemelte, hogy szinte minden országnak van hova fejlődnie, mivel a lakosság nagyrésze alig rendelkezik a mindennapi élethez szükséges pénzügyi ismeretekkel. A felnőttek pénzügyi tudatossága pedig a gyermekeknek is fontos, hiszen a gyerek a szülőtől tanul.

Sokan úgy gondolják, addig nincs értelme a fiataloknak a pénzzel foglalkozniuk, amíg nem lesznek idősebbek és kezdenek el dolgozni. Pénzügyi döntéseket azonban már az iskolapadban meg kell hozniuk a fiataloknak, olyan kérdésekben, hogyan osszam be a pénzem, ha kiszemeltem egy új játékot, mire költsek okosan az iskolai büfében, később pedig dönteniük kell a diákhitelről, munkavállalásról, fizetési elvárásról, megtakarításokról és még sorolhatnánk. Tóth Dávid, a Brancson befutott Szabadságra mentem- Egy év múlva találkozunk könyv szerzője, pénzügyi tanácsadót kérdeztük arról, hogyan lehet gyermekünket pénzügyi tudatosságra nevelni. Elmondása szerint a szülők nem rontanak el semmit, amikor gyermeküket a pénzről okítják, egyszerűen a saját tudásukat adják át. Akinek pedig nincs túl sok ismerete a témában, annak a gyermeke is hiányos ismeretekkel fog rendelkezni.

Minden család más. Ahol a szülők tudatosabbak pénzügyi téren, beszélnek otthon a témáról, ott jobb a helyzet. Hiszen, ezekben a családokban a gyerekek látják a szüleiket, hallják, hogy miről beszélgetnek. A probléma inkább ott van, ahol a szülők a pénzügyi témákat tabuként kezelik. Ahol nem beszélnek erről, ott a gyerekeknek is később alakul ki a pénzügyekkel kapcsolatos tudása

- mondta Tóth Dávid, pénzügyi tanácsadó. A gyereket egyszerűen lehet pénzügyi tudatosságra nevelni, ha látja annak eredményét, tehát, ha a gyermek látja, hogy van értelme figyelni pénzügyeinkre, úgy egyszerűbben tanul.

Amennyiben a gyerekek folyton azt hallják otthon a szülőktől, hogy nincs értelme a pénzünket félretenni, hiszen alig kamatozik valamit, elviszi az infláció – ott a gyerek sem fog félretenni. A könyvemet is emiatt írtam meg, hogy segítsek a felnőtteknek pénzügyileg tudatosabbá válni, hiszen még a szülőknek is van hova fejlődniük. Ez a folyamat pedig tanulható, így ha a szülők tudatosabban kezelik pénzügyeiket, úgy a gyermekek is ezt tanulják el

- folytatta Tóth Dávid.

Így fogja a gyermekünk elherdálni a pénzét

A pénzügyi szakértőt arról is megkérdeztük, hogy melyek azok a rossz minták, amelyek miatt gyermekünk kapcsolata a pénzzel rossz lesz. Mint mondta, sokan az amerikai álmot szeretnék élni, amit a tévében látnak, miközben ez az amerikaiak jó részének is csak egy álom marad.

Emiatt sokkal többet költenek egyesek, mint amennyit keresnek. Talán ez a legproblémásabb felfogás, a másik pedig hogy sokan alábecsülik a költségeiket. Sok mindenre mondjuk azt, hogy olcsó, nem volt nagy összeg, míg összeadódva igenis jelentős tételekké válhatnak. Míg 1 000 forint naponta nem sok, addig, ha mindennap elköltjük, úgy ez éves szinten már 365 ezer forintnak felel meg

- emelte ki Tóth Dávid, aki hozzátette, hogy emellett ha a gyerek azt látja, hogy a szülei impulzusszerűen vásárolnak, könnyen eltanulhatják ezt is, hiszen a gyerekek utánzással tanulnak.

Jelenleg a magyar oktatás nem szentel ennek a témának elég figyelmet. A probléma az, hogy hiányzik a megfelelő tananyag és tanári gárda. Sőt, ameddig a tanárok sem tudnak bánni a pénzükkel, addig nem várható el tőlük az sem, hogy a megfelelő szemléletmódra oktassák a gyermeket

- mondta a pénzügyi tanácsadó.

Ezért fontos a jó példa

Nem meglepő hát, a legjobb, ha minél hamarabb beavatjuk gyermekünket a családi pénzügyeinkbe. A pénzügyi tanácsadó szerint nem kell titkolóznunk a gyermek előtt, nem baj, ha hallja, ahogy a szülők erről beszélgetnek, valamint, ha tudatosítjuk benne, hogy a pénzért dolgozni kell, majd ebből a pénzből lehet később vásárolni.

Nagy probléma, hogy sok helyen tabutéma a gyerek előtt a pénzügy, ami lehet azért, mert fél a szülő attól, hogy a gyermek kifecseg valamit. Kiskoromban én tudtam, hogy mennyiért vették a szüleim az autónkat, de már akkor is voltak olyan ismerőseim, akiknek fogalmuk sem volt semmiről. Természetesen, nem kell frusztrálni sem a gyereket azzal, ha rossz az anyagi helyzetünk, de nem baj, ha tud róla

- mondta Tóth Dávid, aki hozzátette, hogy meg kell húzni egy határt, hogy a gyermek mindennapjaira ne nyomja ez rá a bélyegét, de ne is titkoljuk előtte. A gyerekkel mindig a saját szintjén kell kommunikálni, kisebb gyerekkel az ő szintjén, egy nagyobbal pedig szintén máshogy. Így gyermekünk azt is meg tudja érteni, ha nincs pénzünk valamire, amit ő nagyon szeretne.

Családfüggő az, hogy a gyerek mennyire érti meg azt, hogy a szülőknek nincs pénze valamire. Ahol jobban be vannak vonva a gyerekek a pénzügyekbe, ott jobban tisztába is vannak ezzel. Viszont, ahol a gyereket burokban tartják, ott kevésbé fogja megérteni a gyerek azt is, ha a szülőnek nincs pénze.

A gyerek pénzügyi tudatosságra való neveléséhez hozzájárulhat a zsebpénz rendszer kialakítása is. Bár az infláció miatt egyre emelkednek az árak, az iskolai költségek is folyamatosan emelkednek, azért a szülők többsége, amennyiben teheti, ad zsebpénzt gyermekének. Tóth Dávid elmondta, ez azért is fontos, mert így lesz egy kiszámítható jövedelme a gyereknek, amire egyrészt számíthat, másrészt tudja, hogy mennyi pénzt kell beosztania, ráadásul megtanul takarékoskodni, félretenni.

Adhatunk neki úgy zsebpénzt, hogy megmondjuk, ennyi a heti zsebpénzed, ebből próbálj meg félretenni. Ha három hónap alatt sikerül valamennyit félretennie, azt megduplázhassuk. Ezáltal dönthet úgy a gyermek, hogy elkölti a kapott pénzt, vagy éppen félretesz a megduplázás reményében. Ugyanígy, ha drágább dolgot szeretne ajándékba, ha van is rá lehetőségünk, ne vegyük meg azonnal. Inkább ösztönözzük őt arra, hogy megemelvén a zsebpénzét gazdálkodja ki ő az erre szánt összeget

- emelte ki Tóth Dávid. A pénzügyi tanácsadót arról is megkérdeztük, hogy milyen elv mentén érdemes gyermekünknek zsebpénzt adni. Mint mondta, sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, gyermekük még nem elég érett a pénzügyekhez.

Zsebpénz tekintetében fontos a kiszámíthatóság, és az, hogy mindig ugyanakkor, és ugyanakkora összeget kapjon. Nem jó, ha folyamatosan pótoljuk az összeget, ha hamarabb elkölti a pénzét, mi pedig kipótoljuk, akkor sosem tanulja meg beosztani azt. Figyeljünk arra is, hogy ne az ebédpénzt költse el, ha nem a menzán eszik, és külön kap ebédpénzt, a gyerekek képesek ezt is elszórni másra. Mi pedig pótoljuk az összeget, nehogy ne ebédeljen. Ez rossz hozzáállás

- tette hozzá Tóth Dávid, aki kiemelte, hogy fontos, hogy segítsünk a gyermeknek a pénzügyi tervezésbe, de ne korlátozzuk őket, hagyjuk, hogy ő döntsön.

Sokszor csak akkor vagyunk hajlandóak változtatni a szokásainkon, ha valami negatív dolog rávisz minket. A gyerek is csak akkor fogja megtanulni beosztani a pénzt, ha néhány alkalommal elkölti a heti zsebpénzét egy nap alatt, és utána a saját bőrén tapasztalja meg, hogy a hét hátralévő részében nincs pénze, és pénz nélkül milyen hosszú is az az egy hét

- mondta Tóth Dávid. Hozzátette, zsebpénz tekintetében egyre népszerűbb, hogy a gyermeknek is bankkártyája van, azonban ő arra hívja fel a figyelmet, hogy a zsebpénz esetében, legalább még az elején inkább készpénzt adjunk. Ez ugyanis sokkal kézzel foghatóbb, jobban áttekinthető a gyermek számára is.Ráadásul, ha a gyermekünk úgy dönt, hogy a zsebpénzének egy részét félreteszi, akkor látni fogja, ahogy a kupac egyre nagyobb, tehát van értelme annak, hogy félretegye pénzét. Elsődlegesen a szülők anyagi helyzetétől függ, hogy tud-e adni zsebpénzt, és hogy mennyit.Tóth Dávid kiemelte, nem biztos, hogy az a legjobb, ha a mi gyermekünk kapja a legtöbb zsebpénzt az iskolában.

Amikor elkezdünk zsebpénzt adni, ne határozzunk meg nagy időtávokat, hiszen minél fiatalabb valaki, annál inkább csak a ma számít. Érdemes úgy kezdeni, hogy napi zsebpénzt adunk, majd lehet hetit, és kéthetit. A nagyobbaknak lehet havi zsebpénzt adni, bár egy hónap pénzügyi áttekintésével sok felnőttnek is problémája van. Ezért talán a maximum kétheti zsebpénz adást javasolnám

- emelte ki Tóth Dávid. Sok szülő jutalomként tekint a zsebpénzre, és esetleg az otthoni feladatok elvégzése után, vagy a jobb jegyekért cserébe jutalmazza pénzzel a gyermeket.

Azt gondolom, hogy azért nem jár zsebpénz, mert valaki teljesíti a kötelezettségét, például rendet rak a saját szobájában. Viszont, ha a gyermek apja helyett lenyírja a füvet, lemossa az autót, azért már kaphat plusz pénzt. Így megtanulja jobban értékelni a kapott pénzt, és büszke is lesz magára, mivel megcsinált valamit, amivel pénzt keresett. Ezáltal pedig megtanulja azt is, hogy valamilyen szinten rajta is múlik, hogy mennyi pénze van, és azt is, hogy ha dolgozik, akkor van, ha pedig nem dolgozik akkor nincs. Lehetséges, hogy a szüleire is másként fog így tekinteni, hiszen tudni fogja, hogy keményen kell dolgozni a pénzért

- fejtette ki a pénzügyi tanácsadó.