Ismét zsebbe kell nyúlnia a magyar szülőknek: súlyos kiadás vár rájuk a következő hónapokban

Nem csak a tanszerek, a füzetek és a könyvek drágulnak, de a menza is, sőt még osztálypénzbe is többet kell adni. Ráadásul az infláció miatt a szülőknek a zsebpénz-politikájukat is át kell gondolniuk, hiszen ha minden drágul, úgy bizony a zsebpénzt is emelni kellene.

Nem látni a végét az áremelkedéseknek Magyarországon, az infláció egyre csak nő, augusztusban a júliusi 13,7 százalékról 15,6 százalékra gyorsult az árindex. Az áremelkedésben főszerepet játszanak az egyre magasabbra kapaszkodó élelmiszerárak, amelyeknél a hivatalos adatok szerint augusztusban majdnem 31 százalékot meghaladó volt az éves drágulás, szemben például a júliusi 27 százalékos, valamint tavaly augusztusi 3,7 százalékos emelkedéssel.

A végtelen áremelkedés pedig az iskolás gyerekeket nevelő szülőkre is komoly terhet ró, mivel a gyermekekhez köthető kiadások is egyre drágábbak. Drágul az étkeztetés, sőt, a különórákért, sportolásért is többet kell majd fizetni. Az iskolához köthető költségek pedig tényleg szinte végtelenek, legutóbb az osztálypénzről írtunk, ugyanis a szülőknek minden költség mellett gyakran még ezt is fizetniük kell. Ez pedig nem minden, hiszen ezekkel a kiadásokkal együtt a gyerekek mindennapos kiadásai is növekednek, így a zsebpénzre is nagyobb szükség van.

Mivel minden egyre csak drágul, így a fiatalok szórakozási lehetőségei is, mint például egy mozijegy is tovább drágul. Míg korábban egy zsebpénzből fizetett diákoknak szóló mozijegy az egyik legnagyobb hálózatban 2021 szeptemberében 1500 forintba került, ez idén már 1650 forint.

Ez 10 százalékos éves áremelkedésnek felel meg. A mozijegy csak egy példa a sok közül, ezért azokban a családokban, ahol ez belefér a költségvetésbe érdemes azzal számolni, hogy a korábbinál nagyobb zsebpénzt biztosítsanak a gyermekeknek.

A Pénzcentrum a Facebook egyik szülőket tömörítő csoportjában arról kérdezte az érintetteket, hogy ők hogyan adnak zsebpénzt iskolsákorú gyermekeiknek, és legfőképpen mennyit. Mint megtudtuk, az idősebb gyermekeknek hetente 1000-2000 forintot, míg a fiatalabbaknak havonta 500 forintot adnak a szülők. Van olyan szülő is, aki akkor ad gyermekének zsebpénzt, amikor annak szüksége van rá, mozira, vagy szórakozásra.

Arról is érdeklődtünk a szülőknél, hogy mihez kötik a zsebpénz mennyiségét, és adását.Több szülő nem köti ezt semmihez, viszont akadt olyan szülő is, aki jegyek alapján ad pénzt gyermekének, esetleg ha otthon besegít a házimunkában. Általában a szülők nem szabják meg, hogy mire költi a gyermek a pénzt, és az idősebb gyereknek több zsebpénz jár, mint a kicsiknek, azonban mostanra a drágulás miatt kénytelenek emelni a zsebpénz összegét is.

A gyerekeink közül egy kap jelenleg zsebpénzt, neki osztályzatokhoz van kötve ennek a mértéke. Ötödik osztályos jelenleg. Az ötösért 500 forint jár, míg az egyesért elveszünk tőle 500 forintot. Majd ha nagyobb lesz, nagyobb igényekkel, úgy az összeg is nőni fog. A fiatalabbak is idővel kapnak majd, de jóval kevesebbet, hiszen kisebb igényeik vannak. Meg kell tanulniuk a pénzzel bánni már kisebb korukban, ezért is vezettük ezt be ötödik osztálytól.

- mondta lapunknak egy szülő. Egy másik szülő hozzátette, hogy a nagyobb gyermekeik iskolakezdéskor kaptak először zsebpénzt, úgy döntöttek, ez jó lehetőség arra, hogy megszokják, milyen a pénzzel bánni.

A nagylányunk másodikos kora óta havi 500 forintot kap, negyedikre gyűlt össze neki annyi, hogy egy háromrészes könyvsorozatot vásárolt belőle. A kisebbik lányunk havi 200 forintot kap, ő még egyelőre gyűjtöget.

- tette hozzá az anyuka.

Mivel látható, hogy ez a havi néhányszáz forint lassan nem ér semmit, így muszáj lesz emelni. Egyelőre maradnánk még abban, hogy a legnagyobbnak a legtöbbet, majd csökken az összeg

- tette hozzá az egyik szülő.

A jelentős áremelkedés ugyanakkor lehetőséget adhat a takarékoskodásra is. Ösztönözni kell a gyerekeket arra, hogy csak a szükséges kiadásokra költsenek, ne pazaroljanak. Tóth Dávid, pénzügyi tanácsadó, a Brancs közösségi finanszírozási oldalon befutott Szabadságra mentem - egy év múlva találkozunk könyv szerzője elmondta, hogy többek között azért is jó zsebpénzt adni a gyermeknek, mert ezáltal lesz egy kiszámítható jövedelme, amivel tud gazdálkodni.

Ezzel megtanul takarékoskodni, félretenni. Ha arra ösztönözzük gyermekünk, hogy az előre meghatározott, heti zsebpénzből próbáljon meg félretenni, és akár, amit három hónap alatt félretesz, azt megduplázzuk neki, ez segítheti abban, hogy önállóan döntsön a pénzéről. Ebben az esetben dönthet úgy, hogy elkölti a pénzt, illetve úgy is, hogy egy részét félreteszi. Megpróbálhatjuk a gyűjtést kamattal is ösztönözni

- tette hozzá Tóth Dávid, aki azt javasolta, hogy amennyiben a gyermekünk drágább dolgot kér, úgy akkor sem kell azonnal megvenni ezt. Inkább mondjuk azt, hogy megemeljük a zsebpénzét, és hat hónap alatt ki tudja majd ezt gazdálkodni.

Innentől kezdve pedig az ő döntése lesz, hogy félreteszi a zsebpénzének egy részét erre, vagy sem.

Hogy mi alapján határozzuk meg a gyermek zsebpénzét, az a mi anyagi helyzetünktől, valamint a gyermek igényeitől is függhet. Tóth Dávid elmondta, ha például a gyermekünk a menzán étkezik, úgy külön ebédre már nem kell pénzt adni, viszont ha az ebédet is ebből a pénzből kell megoldania, úgy érdemesebb több zsebpénzt adni. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, gyermekük még nem elég érett, ezért halogatják bevonni a pénzügyekbe. Nem érdemes arra várni, hogy a gyermekünk nagyobb legyen. Arról, hogy mikor adjunk a gyermekünknek zsebpénzt Tóth Dávid elmondta, hogy fontos a kiszámíthatóság és a folyamatosság.

Fontos a kiszámíthatóság, hogy mindig ugyanakkor és ugyanakkora összeget kapjon a gyermek. Nem jó a folyamatos pótlás. Amennyiben hamarabb elkölti a pénzt, akkor sosem tanulja meg beosztani, ha mindig idő előtt kap egy újabb összeget. Az is fontos, hogy ne az ebédpénzt költse el. Ha nem a menzán eszik, és külön adunk neki pénzt az ebédre, akkor előfordulhat, hogy azt is elkölti más dolgokra. Fontos, hogy segítsünk neki a tervezésben, de ne korlátozzuk, hagyjuk, hogy ő döntsön

- emelte ki a pénzügyi szakértő, aki szerint sokszor csak akkor vagyunk hajlandóak változtatni a szokásainkon, ha valami negatív dolog rávisz minket. Véleménye szerint a gyerek is csak akkor fogja megtanulni beosztani a pénzt, ha néhány alkalommal elkölti a heti zsebpénzét egy nap alatt, és utána a saját bőrén tapasztalja meg, hogy a hét hátralévő részében nincs pénze, és pénz nélkül milyen hosszú is az az egy hét.

Egyre elterjedtebb a bankkártyás fizetés is. Azonban a zsebpénz esetében az elején a készpénzt ajánlanám, ez kézzel foghatóbb, és jobban áttekinthető is a gyereknek. Plusz ha úgy dönt, hogy ennek a pénznek egy részét félreteszi, akkor látni fogja, hogy egyre nagyobb a kupac, van értelme annak, hogy félretegyen. Ha kamatot is kap rá, az még látványosabb lesz

- tette hozzá a szakértő.