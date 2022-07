Nesze neked többhetes szabi: a magyar tanárok többsége nyáron is melózik

A tanárok 80 százaléka pihenés helyett munkával tölti a nyarat. Az új kataszabályok miatt azonban sokaknak ugorhat a másod-, vagy harmadállása.

A tanárok 80 százaléka pihenés helyett munkával tölti a nyarat: másodállást vállalnak és táboroztatnak, hogy kiegészítsék a fizetésüket - derült ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének felméréséből, amiről az RTL Híradó számolt be.

Nagy Erzsébet PDSZ-ügyvivő arról beszélt: ebbe vélhetően beletartoznak azok is, akik ingyen vesznek részt nyári táborok szervezésében. Év közben is sokan vállalnak pluszmunkát, kiegészítsék a pedagógusi fizetésüket. Közülük sokaknak – például akik nyelvórákat tartanak cégeknél – ellehetetlenül ez a pénzkeresetük, mert kiesnek a katás vállalkozók köréből. Ezért a következő sztárjktárgyaláson a tanárok a szigorított kataszabályokról is egyeztetnének az oktatási államtitkárral.