Elképesztő, hány magyar gyerek jár ilyen iskolába: lassan lenyomják az állami sulikat

Tovább emelkedett a felekezeti oktatási-nevelési intézmények aránya, ahogy azoknak a településeknek a száma is, ahol szinte csak vallásos iskola van.

Az egyházi fenntartók a köznevelési intézmények 12 százalékát működtették a most zárult tanévben, ami 1 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest - olvasható az Oktatási Hivatal (OH) 2021/2022-es tanévről szóló jelentésében.

A jelentésből kiderül, hogy gyorsan nő az egyházi köznevelésű intézetek száma, ráadásul több diák jár ilyen intézményekbe, mint állami oktatási intézményekbe. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat által kiadott, A közoktatás indikátorrendszere 2021 című elemzését is kiemelte a Népszava, ami alapján az egyházi óvodák aránya 5,6 százalékról 10,4 százalékra, az általános iskoláké 9,4 százalékról 17,1 százalékra, a középfokú intézményeké 10,4 százalékról 25,2 százalékra nőtt 2010 és 2020 között. Ezen túlmenően az egyházak 10 feladatellátási helyen tartanak fenn felsőoktatási intézményeket is.Ugyancsak jelentősen emelkedett az egyházi intézményekbe járó óvodások, iskolások száma.

2010-ben még 12,4 ezer gyerek járt egyházi oviba, idén már 29,5 ezer. Az általános iskolások közül 50 ezren tanultak felekezeti iskolában 2010-ben, a most zárult tanévben már 118,2 ezren. Jelenleg az egyházak biztosítják az óvodai férőhelyek 9,1 százalékát (35,1 ezer férőhely) és az általános iskolai férőhelyek 16 százalékát (135,6 ezer férőhely).

Az OH jelentéséből az is kiderült, hogy a Karcagi Tankerületi Központ igazgatási területén már több diák jár egyházi általános iskolába (5476 tanuló), mint államiba (4793 tanuló). Arról, hogy jelenleg mennyi középiskolás tanul egyházi intézményben, az OH jelentése nem közölt külön adatokat, de a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020/2021-es tanévre vonatkozó számaiból is jól látszik az emelkedés: az egyházi fenntartású gimnáziumokba járó középiskolások száma 2010-ben 37 ezer volt, a 2020/2021-es tanévben pedig 51,7 ezer, ami a gimnazisták 27 százaléka. Ezen kívül 2010 és 2020 között 2-ről 6 százalékra nőtt azoknak a településeknek az aránya, ahol van általános iskolai oktatás, de nem állami fenntartásban