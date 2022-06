Ezekbe a táborokba iratja idén nyáron a gyermekeit a magyar elit: röpködnek a százezres díjak

A nyári táboroknak köztudottan borsos ára szokott lenni, főleg az igazán különlegeseknek. A tehetős szülők gyerekei idén megtanulhatnak programozni, profi teniszezők lehetnek, de akár kínaiul is tanulhatnak – írja az Eduline.

Nyáron sok nyelvi tábor indul, ráadásul nem csak gyereknek, hanem felnőtteknek is van lehetősége ilyen módon elsajátítani egy idegen nyelvet, például lehet spanyolul tanulni balatoni welnessezéssel összekötve. Az persze mindenhol más, hogy a nyelvórák mellett milyen foglalkozásokat kínálnak. Van például programozás, állatgondozás és túrázás is nyelvoktatás mellé, mindennek pedig meg is kérik az árát. Heti 70 és 200 ezer forint között kell fizetni ezekért a tábárokért, de ennél is mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak, aki például Bécsben szeretne németül taníttatni a gyermekét. Vannak külön táborok azoknak a frissen érettségizett diákoknak, akik külföldön szeretnének tovább tanulni: itt gyakorolhatják előre az egyetemi feladatokat, hetente 140 ezer forintért.

Természetesen ugyanúgy vannak klasszikus napközis táborok is, ahol szintén lehet nyelvet tanulni. Van olyan nyelviskola, ahová már heti 32 ezer forintért lehet küldeni általános iskolásokat, viszont a legtöbb helyen 40–60 ezerrel forinttal kell számolni a szülőknek, ha szeretnék gyermeküknek biztosítani a nyári nyelvtanulás lehetőségét itthon. Aki pedig már jó angolból, az jelentkezhet olyan táborba, ahol a tanárok maguk anyanyelvi beszélők. Van egyébként olyan speciális tábor is, ahol a gyerekek magyarországi, de angol anyanyelvű családokhoz költözhetnek be, ennek ára hetente 160–180 ezer forintba kerül.