Pedagógussztrájk: most akkor lesz tanítás jauár 31-én hétfőn, vagy nem? - Percről-percre!

A közoktatásban és szakképzésben dolgozó mintegy 50 ezer pedagógus egyrészt béremelést szeretne elérni, másrészt azt, hogy ne kelljen fizetés nélküli szabadságra küldeni azokat a dolgozókat, akik nem oltatják be magukat koronavírus ellen. Sokan vannak amúgy a sztrájkot hirdető pedagógusokkal; ezen az online petíción például péntek reggelig több mint 46 ezren fejezték ki támogatásukat

2022.01.29. 12:32

Az Emmi szerint nem lesz sztrájk január 31-én

Az Emmi közleményben reagált az első fokú ítélet kihirdetése után: „a bírósági eljárással összefüggő határidők miatt már napokkal ezelőtt eldőlt, hogy nem lesz jogerős bírósági ítélet január 31-re, így már biztos, hogy nem lehet törvényes a hétfői pedagógussztrájk”. Az Emmi szerint jogerős bírósági döntés azért nem lesz meg hétfőig, mert „a szakszervezetek kicsúsztak a határidőből – bár a szakszervezetek már decemberben, a kormánnyal folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan bírósághoz fordultak, azonban nem tudtak formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet előterjeszteni." Hozzátették azt is, hogy "így a szükséges hiánypótlások miatt, csak ezen a héten, kedden tudta a bíróság megküldeni kérelmüket a kormány képviselőinek. Tekintettel arra, hogy a bíróság végül január 28., péntek reggel 9 óráig kérte be az érintett felek álláspontját, még ha döntés is születne a mai napon, az elsőfokú bíróság határozata, a fellebbezésre rendelkezésre álló idő miatt, legkorábban 5 nap múlva válik jogerőssé." Az Emmi szerint sztrájk csak akkor tartható, ha a még elégséges szolgáltatásról megállapodás született a kormány és a szakszervezetek között, vagy ha bíróság jogerős döntést hozott róla.