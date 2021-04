Magyar Közlöny: mégsem törlik el teljesen a szóbeli érettségiket

Megjelent az idei érettségi menetéről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A rendelet szerint többségében tényleg eltörlik a szóbeli vizsgákat, akadnak ugyanakkor kivételek is.

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor még péntek reggel jelentette be, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt az idei érettségin csak az írásbeli viszgákat tartják majd meg. Még a tegnapi nap folyamán meg is jelent az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben, amelyből kiderült, hogy nem mindegyik szóbeli vizsgát törlik el 2021-ben.

A rendelet ugyanis kimondja, azokban a tárgyakban, amelyek középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek, meg kell szervezni a szóbeli vizsgákat is.

Akkor is szóbelit kell tartani, ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján szóbeli vizsgával kiválthatja az írásbelit. Ez esetben a diák mentesül az írásbeli vagy a gyakorlati vizsga alól. Ugyancsak meg kell szervezni a szóbelit azoknak, akik emelt szintű szóbeli vizsgával nyelvvizsga értékű vizsgát szeretnének letenni, illetve azoknak, akik a középszintű írásbeli vizsgán 12 és 25 százalék között teljesítettek.

További részletek a Magyar Közlönyben - LETÖLTÉS ITT!