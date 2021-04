Orbán Viktor: nem nyitnak a középiskolák, csak írásbeli érettségi lesz

Pénteken reggel a szokásos időben megszólatl a Kossuth Rádió stúdiójából Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök elmondta, április 19-án meglehet a 3,5 millió beoltott, és beszélt a középiskolákról is: azok május 10-ig zárva maradnak.

"Az a vírus ami most pusztít, a brit mutás, sokkal veszélyesebb. Megsemmisíteni csak vakcinával lehet" - kezdte a miniszterelnök. Ilyen háborús, félháborús állapotok emberemlékezet óta nem volt Magyarországon.

Mikor jutunk el oda ahol a britek vannak? A kormány szakértői szerint akkor lesz béke, ha a vrust az oltásokkal sikerül legyőzni. Ehhez emberek kellenek. Jó hír, hogy

tegnap a regisztráltak száma átlépte a 4 milliót

De ez még kevés, indul a kampány a regisztrációért. A 3 millió beoltottat hamarosan elérjük, a 4 millió is május elejére meglesz. Június elejére a 7 millió felnőtt is meglehet, de attól tart a miniszterelnök, nem lesz annyi regisztrált. Június 15-én lesz a foci EB, addigra mindenkit, aki regisztrált, be lehet oltani, így a védettségi kártyával az emberek részt tudjanak majd ezen venni. Már 90% felett jár a 65 év felettiek beoltási aránya.

A miniszterelnök elmondta, április 19-án meglehet a 3,5 millió beoltott.

Az emberek példás magatartással tartották be a korlátozásokat, ezért köszönetet mondott Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy lesz-e elég vakcina,

Óriási logisztikai bravúrnak nevezte azt, ahogy meg vannak szervezve itthon az oltások, ami ey elképesztően bonyolult feladat. A 16-18 évesek oltásával kapcsolatban elmondta, hogy még nem született döntés,

a középiskolákról azonban igen: nem nyitnak ki május 10-ig, és cska írásbeli érettségi lesz.

Bár már április 19-én kinyithatnának a középiskolák, hiszen készen állnak, a honvédségi fertőtlenítési program véget ért, de a májusi érettségire tekintettel „nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni”,

Hogy 3 millió beoltott esetén milyen könnyítés jön, azt mondta, hogy először az iskolákat, majd az éttermeket nyitják, aztán a jeggyel rendelkező eseményeket, kulturális és közösségi programokatengedik megrendezni.