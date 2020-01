Megszólalt a Parlament elnöke: erről a két nyugdíjkérdésről lehet népszavazás

A Nyugdíjas Parlement hosszú távú céljai közt szerepel, hogy a nyugdíjak megállapításánál a jövőben ne csak az inflációt, hanem a tervezett bérnövekedés mértékét is figyelembe vegyék, valamit meg akarják szüntetni a nyugellátások között fennálló óriási különbségeket. Céljaik elérése érdekében már népszavazási kérelmet is benyújtottak. Mi is kíváncsiak voltunk a magyarok véleményére, ezért megkértük olvasóinkat, hogy szavazzanak. Az eredmény több mint meglepő!

Múlt héten számoltunk be róla, hogy a Nyugdíjas Parlament a magyar emberek kezébe adná a döntést: akarja-e a többség, hogy az időskorúak létbiztonsága emelkedjen, és hogy jobban megbecsülje őket a társadalom?

A Nemzeti Választási Bizottsághoz múlt héten be is nyújtottak négy kérdést előzetes hitelesítés céljából. Többek között azt szeretnék elérni, hogy az Országgyűlés hozza létre az Idősek Jogainak Biztosa intézményét, valamint hogy vegyék figyelembe az év elejei nyugdíjemelés nagyságának meghatározásakor a tervezet bérnövekedés mértékét is.

"Ez a 11. beadványunk, január 9-én küldtük el őket az NVB-nek, akinek 30 napja van, hogy eldöntse, hitelesíti-e a népszavazási kérdéseinket" - mondta el a Pénzcentrumnak Karácsony Mihály Nyugdíjas, a Parlament Országos Egyesületének elnöke. Az előzmények fényében irreális elvárásaik nincsenek, de arra számítanak, hogy két kérdés, a nyugdíjas ombudsman intézményének felállítása és a túlóra szolgálati időként való elszámolása (ami egyébként az egészségügyi dolgozók esetében már bevett gyakorlat) "átcsúszhat". Ha ez megtörténik, akkor 90 napjuk lesz, hogy összegyűjtsenek 200 ezer támogató aláírást, ami minden bizonnyal hamar összegyűlhet majd.

A Nyugdíjas Parlament szerkesztőségünkhöz eljuttatott négy kérdést mi is feltettük olvasóinknak, kíváncsiak voltunk az Önök véleményére is. Elképesztő mennyiségű szavazat érkezett, nagyjából 30 ezren szavaztak minden egyes feltett kérdésre. Az első kérdés a Idősek Jogainak Biztosára vonatkozik, és kiderült, hogy szavazóink jelentős többsége, 96 százaléka gondolja úgy, hogy szükség lenne egy olyan személyre, aki határozottan képviseli a nyugdíjasok érdekeit.

A második kérdés arra vonatkozik, hogy új szabályként az öregségi nyugdíj megállípításánál a többletmunkát isfigyelembe vegyék-e. Erre e kérdésre már 2 ezerrel kevesebben szavaztak, és az arányok is másképp alakulnak, de még így is elég meggyőző az eredmény. A válaszadók 93 százaléka ért egyet ezzel a felvetéssel.

A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy vajon akarják-e a magyarok, hogy mostantó lvegyék figyelembe a nyugdíjemelés mértékének megállapításakor az inflációt mellett a bérnövekedés mértékét is. Mind közül ez a kérdés bizonyult a legegyértelműbbnek: a válaszadók 98 százaléka ért ezzel a felvetéssel egyet.

És végül Nyugdíjas Parlament a nyugdíjak közti sokakat bosszantó óriási mértékű különbségeket is szeretné megszüntetni: erre vonatkozik a negyedik kérdés. Ebben az szeretnék tudni, a társadalom mekkora hányada ért egyet azzal, hogy csökkenjenek a lakóhely és a nyugdíjba vonulás időpontja miatt meglévő, indokolatlan nyugellátásbeli különbségek.

Amint a válaszokból is jól kirajzolódik, sokakat érintő és sokakat foglalkoztató kérdésekről van szó, melyről az emberek szívesen szavaznak. Lényegébem semmiféle megosztottságot nem lehet tapasztalni, minden kérdésnél 90 százalék felett volt az igenek aránya.

