Már a magyar nyugdíjasok is menekülnek külföldre? Sokan már ide utaltatják a nyugdíjukat

A KSH friss helyzetjelentése szerint külföldre 51 ezer főnek folyósítottak nyugdíjat és egyéb ellátást 2025 elején, ezek 75%-a öregségi nyugdíj volt. A külföldre folyósított öregségi nyugdíjak 90 ezer forintos átlagos összege jóval alacsonyabb volt a belföldi ellátásokénál, mivel a több országban szolgálati időt szerzők esetén fő szabályként az érintett országok megosztják a nyugdíjterheket a náluk szerzett biztosítási idővel arányosan. Az utalások több mint harmada Németországba, 11%-a Ukrajnába, 10%-a Ausztriába érkezett.

A friss jelentésből így az derül ki, hogy nőtt a külföldön élő nyugdíjasok száma, mivel tavaly még azt közölték: külföldre 49 ezer főnek folyósítottak nyugdíjat és egyéb ellátást 2024 elején, ezek 74%-a öregségi nyugdíj volt. Az összeg is melekedett, 84 574 forintról 90 ezerre átlagosan, melyet lehúzhat a sok töredéknyugdíj. Az utalások 34,5%-a ment akkor is Németországba és 10%-a Ausztriába, viszont még 12%-nak Ukrajna volt a célországa. Ebben csökkenés látszik.

Kikerestük a 2023-as jelentést is, mely szerint még csak 48 ezer főnek folyósítottak nyugdíjat és egyéb ellátást külföldre és ezek 73%-a volt öregségi nyugdíj. Ahogy belföldön is nő az öregségi nyugdíjasok részaránya és csökken az egyéb ellátásban részesülőké, ez látható külföldön is. A külföldre folyósított ellátások átlagos összege jóval alacsonyabb volt 2023-ban, még csak 61 642 forint. a belföldi ellátásokénál, mivel a több országban szolgálati időt szerzők esetén fő szabályként az érintett országok megosztják a nyugdíjterheket a náluk szerzett biztosítási idővel arányosan. Az utalásoknak még kicsivel kevesebb része ment Németországba és Ausztriába és nagyobb része (13%-a) Ukrajnába, mint az elkövetkező években.

Ha pedig nem csak a százalékokat nézzük, hanem a folyósított nyugdíjak konkrét számát, látható: Németországba 2023 óta 938-cal, Ausztriába 828-cal több járandóságot folyósítanak. Eközben a még mindig második Ukrajnába 801-gyel kevesebbet. Szlovákiában is 633-mal nőtt, Romániában 205-tel a folyósított ellátások száma. Svédországban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában inkább stagnálás látható, Kanadában viszont csökkenés. Az egyéb - külön nem felsorolt - országokba viszont 881-gyel nőtt az utalt járandóságok száma.